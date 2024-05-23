柯建銘稱藍白佔立院和中共軍演裡應外合 民眾黨反批：眼睛業障重
針對民進黨立法院黨團總召柯建銘指在野黨佔領立法院是跟中共軍演裡應外合，民眾黨發言人吳怡萱反批柯建銘「眼睛業障重」，一直以假亂真，執政黨帶頭作亂，做賊喊抓賊、製造社會紛亂，該考慮去看眼科了。
政治中心／綜合報導
吳怡萱表示，民眾黨推動國會改革，是幫民進黨完成過去跳票的承諾，這些事實不會因為柯建銘的三言兩語就改變；反倒是民進黨一直高舉民主卻反民主、高喊愛台卻在害台，國會改革竟能無限上綱成「中共滲透」，甚至引述流亡作家袁紅冰的話來鬼扯蛋，顯示民進黨沒招了。表決輸人、論述騙人，還加碼抹紅支持國會改革就是中共同路人。
吳怡萱補充，袁紅冰過去曾點名319槍擊案是中國策劃，現在也說前總統蔡英文在消滅台灣本土勢力，這些言論民進黨都認同嗎？吳思瑤、柯建銘、黃捷都認同嗎？無法想像我國立法委員竟能輕信讒言，公然對國人散佈假訊息，帶頭當詐騙集團，如何讓人相信台灣能團結對抗外敵？呼籲民進黨不要再秀下限，好好面對國會改革法案，找回初衷。
至於中共今（23）日宣布在台灣周邊展開「聯合利劍」演習，民眾黨對此表達強力譴責，以軍事騷擾侵害台海穩定，只會讓兩岸關係越來越遠。面對中共加大力道的軍演，民眾黨認為，國防部應審慎應對，總統賴清德在就職演說態度強硬，可以預期中國一定會有很多反應，民進黨政府是否有提早因應，應向國人說明清楚。