飛日本買藥妝虧大了！台旅客「少1動作」被坑5千元　惡劣真相曝光

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一位台灣旅客在Dcard上發出警世文，自己是第一次出國，飛往日本並在當地藥妝店購買了3樣商品，沒想到結帳時被收了5樣商品的錢，多付約5000日圓。由於這些商品因為是幫朋友代購，是等到回來之後跟朋友計算費用時，查看明細才發現，「扣一扣發現怎麼還有1000多台幣，看明細才發現多刷了2樣，不知店員有意無意」。
這樣的遭遇也讓她有些哀怨，「雖然是我自己粗心大意沒當下核對明細，還是希望大家多注意」。不料貼文曝光後，卻意外引出大批苦主，並分享經歷「上次去北海道跟團，連導遊都告知團員盡量不要去這間，吃定遊客只停留短短幾天，更不用說封入免稅袋子就只能回台才發現了」、「我買多買少都會站在店裡對完，而且結帳前都會自己算一次錢」。
不過也有順利解決的案例，「我是4月去日本，回國後發現有少東西，聯繫了店家gmail反映這件事，結果對方就幫我寄缺少的東西到台灣了，還送我小禮物，這讓我很驚喜」。
專找觀光客下手！日本藥妝店暗黑手法曝光
因為現在日幣便宜，許多民眾都會飛到日本大量採購撿便宜，然而日本當地，包含餐廳、飯店等，卻開始陸續制定出「觀光客價格」，讓外國旅客不但消費更貴，獲得的服務還不如日本當地人。
日前《週刊SPA！》也踢爆，在日本許多觀光地區的藥妝店，也開始對觀光客下手，店員結帳時竟會在外國遊客的帳單「不小心」多輸入品項，例如「客人只買了5罐保養品，誤打成6罐」。由於旅客購買的免稅品，通常都會封在免稅袋裡，等到回國核對發現數量有誤，討公道就變得更麻煩了。
旅居日本10多年的台灣人《日本省錢小站》特派員也坦言，自己曾聽到認識許多阿姨也受過害，「這時候就會問阿姨是不是還沒開封免稅塑膠袋，如果還沒開封的話就會請阿姨們拍照，特派員就會去幫忙到店家討回公道」，有些店家可能知道自己理虧，所以就算過了幾天再去問，也通常會退給你錢，但是如果已經開封的話，店家很高機率會耍賴。
因此特派員也提醒，從現在開始在日本購買藥妝等商品時一定要當下清點金額跟數量，才能省下事後處理討公道的麻煩。