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7-11送購物金啦！結帳前「少一動作」秒虧大　限時13天搶完就沒了

▲7-11又來送購物金啦！6月5日起至6月17日限定，只要到門市取包裹時，一定記得先「報會員電話」或「刷會員條碼」即可獲得購物金。（圖／記者林調遜攝）
▲7-11又來送購物金啦！6月5日起至6月17日限定，只要到門市取包裹時，一定記得先「報會員電話」或「刷會員條碼」即可獲得購物金。（圖／記者林調遜攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11又來送購物金啦！6月5日起至6月17日限定，只要到門市取包裹時，一定記得先「報會員電話」或「刷會員條碼」即可獲得購物金，民眾可留存紙本小白單進行折抵，也可以存入APP內使用，數量有限，別忘記提早下單，等6月5日剛好可以搶第一波取包裹唷。全家自5月22日起至6月4日，於活動期間內完成指定通路的早鳥取貨，即可獲得全家購物金5元序號。

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🟡7-ELEVE

6月5日起至6月17日限時13天，凡於7-ELEVEN取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」就送「5元購物抵用券」，可直接刷讀紙本小白單進行折抵，會員也可選擇存入OPENPOINT APP，數量有限送完為止，兌換時間至6月23日，鼓勵消費者選擇到店取貨享優惠。單筆交易最多提供5組序號，也就是超過5個包裹記得分開領取。

▲6月5日起至6月17日限時13天，凡於7-ELEVEN取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」就送「5元購物抵用券」。（圖／7-11提供）
▲6月5日起至6月17日限時13天，凡於7-ELEVEN取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」就送「5元購物抵用券」。（圖／7-11提供）
此外，7-11五月取件優惠也還沒結束，5月28日前取件包裹可集點，1件包裹就送1點，集滿3點免費兌換瓶裝純水（價值20元）、集4點免費換30元購物金，並且購物金「免低消即可使用」。此活動也是會員限定，因此領包裹結帳前，一定要先請店員刷會員條碼，才能成功集點。

7-11也宣布2024年起針對交通不便距離門市路途較遠的地區，首創「包裹寄取代收服務」，連結在地居民生活中心的雜貨店或教會，透過「交貨便」、「黑貓宅急便」提供在地居民於鄰近的雜貨店或教會即可進行交寄與領取包裹，目前已於花東地區的指定商家或教會提供服務，解決偏遠交通不便的物流問題。

▲5月「包裹安心取集點GO」活動也進入尾聲，民眾別忘記兌換點數。（圖／7-11提供）
▲5月「包裹安心取集點GO」活動也進入尾聲，民眾別忘記兌換點數。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店

📍指定通路2天內領包裹，送5元購物金
全家自5月22日起至6月4日，於活動期間內完成指定通路的早鳥取貨，也就是包裹到店前兩天完成取貨，即可獲得全家購物金5元序號，限量10萬組，送完為止，本次購物金雖沒有「低消限制」，不過僅限於指定通路。

也就是購買以下平台的網購商品，才有早鳥取貨送購物金優惠，好賣+(常溫/冷凍)、屈臣氏蝦皮賣場、生活市集(常溫/冷凍)、pazzo、meier.q、mercci22、mouggan、UR living、nagumo miyuki。

▲全家自5月22日起至6月4日，於活動期間內完成指定通路的早鳥取貨，也就是包裹到店前兩天完成取貨，即可獲得全家購物金5元序號。（圖／全家提供）
▲全家自5月22日起至6月4日，於活動期間內完成指定通路的早鳥取貨，也就是包裹到店前兩天完成取貨，即可獲得全家購物金5元序號。（圖／全家提供）

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