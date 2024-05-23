群眾包圍立法院！三校學生會聲明切割 趙少康：民進黨太小看青年
立法院處理國會改革相關法案，朝野立委爆發衝突，立法院外更聚集上千群眾痛罵國會已死，不過政大、台北大學與台灣海洋大學學生會聲明，未於此議題做出表態，也未要求強制參與。中廣董事長趙少康說，證明民進黨跟側翼太小看青年獨立思考、明辨是非的能力。
記者何哲欣／台北報導
趙少康說，民進黨企圖用程序不正義來抹黑「國會改革五法」，明明該開的公聽會跟專案報告都開了，委員會逐條審查時，是民進黨用40次散會動議拒絕理性審查。為了謀取一黨的政治利益，民進黨用假消息發動認知作戰，鼓動民眾上街頭，民進黨把支持者當成政黨抗爭的工具，怎麼對得起冒雨包圍立法院的年輕人？
趙少康也不滿，民進黨還想用「抗中保台」的老路數，抹黑國會改革五法是「阿共的陰謀」，明明賦予國會聽證權、調查權，只是完整立法委員權責，不是擴權，還可以取代成為民進黨附隨組織的監察院，發揮監督行政的功能。至於藐視國會罪也只是撥亂反正的必要手段，能強化立委揭弊、禁止官員說謊。
趙少康說，面對執政的民進黨反對在野民進黨的國會改革，美國眾議員Chris Smith也看不下去，在祝賀總統賴清德就任的新聞稿中，不客氣地用「民進黨激進份子破壞立法院」形容，台灣議題研究中心的大數據也證明，65%的人支持國會改革法案，民進黨立委的負面聲量則暴增到11.2萬則。藍白立委不能辜負60%民意的付託，做對的事必須義無反顧。