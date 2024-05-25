人潮外溢監察院！8萬人包圍立法院「反黑箱」　空拍照超震撼

中國網軍無孔不入　黃捷：對岸恐利用AI製作賴總統「投降」假影片

記者張鴻儀／台北報導

共軍環台軍演「聯合利劍2024A」，是否還有後續動作，台灣正嚴密監控。民進黨立委黃捷今（25）日提出，中國網軍無時無刻發動資訊戰，利用AI生成技術，可製作賴清德總統的「投降」假影片，恐怕會損害台灣民心，民眾不能不防。

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《NOWnews今日新聞》舉辦三場「跨世代」系列活動「政青春公民營隊」，首場邀請立院女戰神黃捷，與事實查核中心主編陳偉婷，分享假訊息對民眾的影響。黃捷以2021年自己遭到網紅小玉，利用「Deepfake深偽」技術，把肖像移植到A片上販售牟利為例，指不法分子可提供點單、客製化A片角色內容，收益達千萬，事後卻以無賴的態度撇清，訴訟過程還遭到酸民揶揄，更有被害人憂鬱症發作而痛苦不已。

黃捷指出，台灣是境外假訊息最嚴重的國家，中國網軍發動資訊戰無孔不入，擔憂民眾被假訊息帶風向，久而久之認為民主不重要、被統一也無妨，進而形成主流意見。

台灣事實查核中心主編陳偉婷則表示，根據去（2023）年調查，台灣有83%民眾收過假訊息，超過9成認為假訊息會影響民眾，逾5成認同假訊息會降低民眾對社會與制度的信任。陳偉婷並舉近日藍綠白吵不停的國會改革，指網路已有訊息表示罷免法通過二讀，以後罷免的門檻將提高，但國會改革法案根本沒有提及任何有關罷免法修正案。

黃捷說，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿。」除了民眾必須提升識讀假訊息的能力，法規也必須更完備，使用的App如果有洩漏個資風險，平台就必須盡到把關責任，才能讓假訊息的影響降到最低。

NOWnews「跨世代」公民競賽開跑！頭獎5萬元徵青年提案

《NOWnews 今⽇新聞》今年也首度舉辦「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案徵件，號召各大專院校青年學子，提出對國家社會具重要性與影響力之公民提案，並評選出前三名與票選一名最佳人氣獎，首獎最高5萬元獎金。獲獎團隊也將於11月26日舉行之跨世代年度論壇與國內外青年嘉賓，面對面分享提案成果。

「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案競賽，報名日期自即日起至8月15日止，預計9月底公布入圍名單。

2024跨世代公民提案競賽辦法與報名網址：https://reurl.cc/2Yzz94

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