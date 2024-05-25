中國網軍無孔不入　黃捷：對岸恐利用AI製作賴總統「投降」假影片

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黃捷指出，台灣是境外假訊息最嚴重的國家，中國網軍發動資訊戰無孔不入，擔憂民眾被假訊息帶風向，久而久之認為民主不重要、被統一也無妨，進而形成主流意見。
台灣事實查核中心主編陳偉婷則表示，根據去（2023）年調查，台灣有83%民眾收過假訊息，超過9成認為假訊息會影響民眾，逾5成認同假訊息會降低民眾對社會與制度的信任。陳偉婷並舉近日藍綠白吵不停的國會改革，指網路已有訊息表示罷免法通過二讀，以後罷免的門檻將提高，但國會改革法案根本沒有提及任何有關罷免法修正案。
黃捷說，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿。」除了民眾必須提升識讀假訊息的能力，法規也必須更完備，使用的App如果有洩漏個資風險，平台就必須盡到把關責任，才能讓假訊息的影響降到最低。
NOWnews「跨世代」公民競賽開跑！頭獎5萬元徵青年提案
《NOWnews 今⽇新聞》今年也首度舉辦「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案徵件，號召各大專院校青年學子，提出對國家社會具重要性與影響力之公民提案，並評選出前三名與票選一名最佳人氣獎，首獎最高5萬元獎金。獲獎團隊也將於11月26日舉行之跨世代年度論壇與國內外青年嘉賓，面對面分享提案成果。
「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案競賽，報名日期自即日起至8月15日止，預計9月底公布入圍名單。
2024跨世代公民提案競賽辦法與報名網址：https://reurl.cc/2Yzz94
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