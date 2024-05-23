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台企市值大洗牌！謝金河點名「這2家企業」成大黑馬堪稱台灣空前

▲財信傳媒集團董事長謝金河指出，近年台灣企業市值排名大洗牌，尤其是在AI帶領及資金回流台灣影響下，使得緯創、元大金成最大黑馬。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒集團董事長謝金河指出，近年台灣企業市值排名大洗牌，尤其是在AI帶領及資金回流台灣影響下，使得緯創、元大金成最大黑馬。（圖／記者顏真真攝）

記者魏妤庭／台北報導

台股近日屢屢創新高，經過520的動盪，台股昨（22）日再度創下歷史新高紀錄，來到21567.48點。財信傳媒集團董事長謝金河表示，過去台灣前10大市值企業，台塑至少有3席，但隨著石化原料價格下跌，股價迭創新低。今（2024）年資金回流台灣，金融業水漲船高，元大金成最大黑馬。另在「AI列車」帶領下，創造廣達成新兆元企業，「這次企業市值大洗牌，堪稱是台灣空前」。

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謝金河以「台灣企業大風吹：半世紀以來空前變局」撰文指出，儘管520造成股市動盪，但台股仍在昨日寫下新紀錄，達到21567點，尤其是在半導體、AI的帶領下，台積電市值達到22.4兆元，鴻海市值推進到2.34兆元、聯發科到1.89兆元，皆是新的里程碑。其中，最大變化的是，廣達搭乘AI列車，帶動市值達到1.1兆元，登上第4大市值企業。

謝金河表示，值得注意的是，觀察前10大市值企業發現，過去半世紀引領台灣前進的龍頭企業台塑，這回完全退出前10大排行榜。原本在過去幾十年間，台塑集團至少在前10名中，至少可以佔3席，台塑石化一直在第4、南亞及台塑都在前10大，台化則在第12到13名。然而在這些年石化原料價格持續下跌影響下，台塑、台化、南亞等，首季本業都虧損，股價更創新低。

謝金河表示，截至5/22為止，台塑化市值6659億元，已經退到第12名。南亞4322億元、排名第18名。台塑4297億、排名第19名。台化3294億元、排名第30名。「這是台塑集團半世紀以來最慘澹的時刻」。在中國產能全開，價格殺戮下，台塑集團努力尋找轉型對策，但腳步似乎晚了。

觀察其他產業，謝金河表示，元大金控今年市值大躍升到4232億元、排名第20名，與台塑、南亞相當，更打趣地說，若是元大集團創辦人馬志玲仍在世，一定會感到非常吃驚。其他金融業如富邦金有挑戰市值兆元潛力，中信金將市值拉升到7437億元，坐上企業市值第9大。

此外，謝金河提到，受惠於AI的企業，除了廣達外，最大黑馬是緯創3331億元、排名第29名，緯穎市值4537億元，排名第15名，兩者相加市值達7868億元，相當於市值第9名的規模。並感嘆「這次企業市值大洗牌，堪稱是台灣空前」。

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