台企市值大洗牌！謝金河點名「這2家企業」成大黑馬堪稱台灣空前

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謝金河表示，值得注意的是，觀察前10大市值企業發現，過去半世紀引領台灣前進的龍頭企業台塑，這回完全退出前10大排行榜。原本在過去幾十年間，台塑集團至少在前10名中，至少可以佔3席，台塑石化一直在第4、南亞及台塑都在前10大，台化則在第12到13名。然而在這些年石化原料價格持續下跌影響下，台塑、台化、南亞等，首季本業都虧損，股價更創新低。
謝金河表示，截至5/22為止，台塑化市值6659億元，已經退到第12名。南亞4322億元、排名第18名。台塑4297億、排名第19名。台化3294億元、排名第30名。「這是台塑集團半世紀以來最慘澹的時刻」。在中國產能全開，價格殺戮下，台塑集團努力尋找轉型對策，但腳步似乎晚了。
觀察其他產業，謝金河表示，元大金控今年市值大躍升到4232億元、排名第20名，與台塑、南亞相當，更打趣地說，若是元大集團創辦人馬志玲仍在世，一定會感到非常吃驚。其他金融業如富邦金有挑戰市值兆元潛力，中信金將市值拉升到7437億元，坐上企業市值第9大。
此外，謝金河提到，受惠於AI的企業，除了廣達外，最大黑馬是緯創3331億元、排名第29名，緯穎市值4537億元，排名第15名，兩者相加市值達7868億元，相當於市值第9名的規模。並感嘆「這次企業市值大洗牌，堪稱是台灣空前」。