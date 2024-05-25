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抬頭紋多又深「恐動脈硬化」！醫曝心臟病面相學　臉上9現象小心

▲心臟疾病徵狀會反映在面容上，心臟內科醫師提醒「心臟病面相學」，若是出現9現象應多注意。（示意圖／取自Unsplash）
▲心臟疾病徵狀會反映在面容上，心臟內科醫師提醒「心臟病面相學」，若是出現9現象應多注意。（示意圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

年紀愈來愈大，罹患各種心臟疾病的風險也會升高，要及早發現，除了例行健檢之外，新光醫院心臟內科主治醫師張哲明行醫多年，發現這類病人的面相有一些特徵，於是整理出「心臟病面相學」供民眾參考，希望一般人也能透過觀察臉部水腫、抬頭紋加深等跡象，加強維護自己的心臟健康。

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張哲明表示，健康人若晚上睡前水喝較多，或晚上吃太鹹，第二天早起常會臉部浮腫，這不用太擔心，但若調整飲食與作息後仍常水腫，便要注意疾病因素，尤其是用手按下浮腫部位後，皮膚沒有很快彈回來，心臟或腎障可能已出現問題。

▲腳水腫。（示意圖／iStock）
▲按下浮腫部位，若是皮膚沒有很快回彈，可能是心臟或腎障出問題。（示意圖／取自iStock）
此外，不同的心臟疾病，反應在臉上的顏色也不一樣，例如慢性心臟衰竭或晚期的心肺病患者，皮膚常呈現深褐色或暗紫色，而風濕性心臟病、二尖瓣狹窄的病人，臉色可能偏暗紅色，另二尖瓣關閉不全患者可能臉色較為蒼白，心臟收縮功能障礙病人因組織缺氧，常導致皮膚、黏膜呈青紫色。

張哲明並說，眼睛周圍出現黃色的小腫塊，也是心臟疾病患者的常見徵象，常見於4、50歲以上，主因是壞膽固醇偏高導致皮下脂肪堆積，一般呈米粒或黃豆大小。由於高脂血症是誘發心臟血管狹窄的重要因素，有此徵象者最好快檢查血脂。

而當眼睛出現「老年環」，也要特別小心。張哲明解釋，眼角膜周圍若長出一圈灰白色的環，通常是因為血液中三酸甘油酯、膽固醇等沈澱引起，罹患心臟病的機率也較高。

▲心臟、心肌梗塞。（示意圖／取自Unsplash）
▲法國研究發現，抬頭紋多且深的人，死於心血管病的風險稍高。（示意圖／取自Unsplash）
常見抬頭紋　可能是心臟疾病警訊

此外，常見的抬頭紋，也可能是心臟疾病警訊。張哲明指出，法國研究發現，抬頭紋多且深的人，死於心血管病的風險稍高，推測原因是前額的血管很細，可能對斑塊更加敏感，所以抬頭紋加深、增多，可能與動脈粥樣硬化或斑塊積聚導致的血管硬化相關。

張哲明也說，鼻尖發脹、發硬都代表心臟脂肪可能增加，或心臟病變正在加重，所以當鼻子和兩眼中間的鼻梁出現山根橫紋，甚至浮現青筋，都預示可能有冠狀動脈心臟病。

另耳垂若發現冠心溝，也要多注意。張哲明表示，這點多出現在中老年人耳垂上，若出現一條連貫的褶皺，可能出現在單側或兩側耳垂都有，多半代表冠狀動脈硬化較為嚴重。

張哲明並說，若有心血管疾病，舌苔顏色、微生物菌群與健康人明顯不同，若同時有心慌、氣促、失眠多夢等症狀，便要考慮心血管病的可能。

此外，心臟血液循環不順，常最先反映在唇色上，若呈現青紫色，往往可能與心、腦血管疾病有關，和先天性心臟病、呼吸系統疾病或貧血也有關係。

🟡「心臟病面相學」注意事項

若發現以下徵象，可能有心臟疾病，要提高警覺：

◾臉部水腫

◾皮膚變色

◾眼睛周圍長出黃色瘤

◾眼角膜周圍長出一圈灰白色的「老年環」

◾抬頭紋多又深

◾鼻梁出現山根橫紋或冒青筋

◾耳垂出現連貫的皺褶

◾舌苔發黃

◾唇色泛紫

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