抬頭紋多又深「恐動脈硬化」！醫曝心臟病面相學　臉上9現象小心

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此外，不同的心臟疾病，反應在臉上的顏色也不一樣，例如慢性心臟衰竭或晚期的心肺病患者，皮膚常呈現深褐色或暗紫色，而風濕性心臟病、二尖瓣狹窄的病人，臉色可能偏暗紅色，另二尖瓣關閉不全患者可能臉色較為蒼白，心臟收縮功能障礙病人因組織缺氧，常導致皮膚、黏膜呈青紫色。
張哲明並說，眼睛周圍出現黃色的小腫塊，也是心臟疾病患者的常見徵象，常見於4、50歲以上，主因是壞膽固醇偏高導致皮下脂肪堆積，一般呈米粒或黃豆大小。由於高脂血症是誘發心臟血管狹窄的重要因素，有此徵象者最好快檢查血脂。
而當眼睛出現「老年環」，也要特別小心。張哲明解釋，眼角膜周圍若長出一圈灰白色的環，通常是因為血液中三酸甘油酯、膽固醇等沈澱引起，罹患心臟病的機率也較高。
常見抬頭紋 可能是心臟疾病警訊
此外，常見的抬頭紋，也可能是心臟疾病警訊。張哲明指出，法國研究發現，抬頭紋多且深的人，死於心血管病的風險稍高，推測原因是前額的血管很細，可能對斑塊更加敏感，所以抬頭紋加深、增多，可能與動脈粥樣硬化或斑塊積聚導致的血管硬化相關。
張哲明也說，鼻尖發脹、發硬都代表心臟脂肪可能增加，或心臟病變正在加重，所以當鼻子和兩眼中間的鼻梁出現山根橫紋，甚至浮現青筋，都預示可能有冠狀動脈心臟病。
另耳垂若發現冠心溝，也要多注意。張哲明表示，這點多出現在中老年人耳垂上，若出現一條連貫的褶皺，可能出現在單側或兩側耳垂都有，多半代表冠狀動脈硬化較為嚴重。
張哲明並說，若有心血管疾病，舌苔顏色、微生物菌群與健康人明顯不同，若同時有心慌、氣促、失眠多夢等症狀，便要考慮心血管病的可能。
此外，心臟血液循環不順，常最先反映在唇色上，若呈現青紫色，往往可能與心、腦血管疾病有關，和先天性心臟病、呼吸系統疾病或貧血也有關係。
🟡「心臟病面相學」注意事項
若發現以下徵象，可能有心臟疾病，要提高警覺：
◾臉部水腫
◾皮膚變色
◾眼睛周圍長出黃色瘤
◾眼角膜周圍長出一圈灰白色的「老年環」
◾抬頭紋多又深
◾鼻梁出現山根橫紋或冒青筋
◾耳垂出現連貫的皺褶
◾舌苔發黃
◾唇色泛紫