政青春營隊　藍白國會改革學生喊「反黑箱」

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東吳大學政治系一年級的陳郁妍也說，國會改革法案讓立委職權擴展得很大，很多不符合逐條審查的主流民意，另外像是國民黨團總召傅崐萁力推的「花東交通三法」草案，變相讓立委可以擴增預算，也沒有傾聽民意，爭議頗大。
「政青春營隊」培養學生關心公眾事務，進而提案解決問題。黃信凱特別提到，教師法修法之後，老師沒有管教權。許多老師為了明哲保身，不會多管閒事，校園有許多看不到的死角，才會導致校園霸凌事件頻傳。他認為社會應重新檢討教師對學生的管教權，才能給老師多一點資源跟保障。
大直高中一年級學生陳建名則是關心房價問題，才16歲的他面對高房價，不禁對未來感到憂心與苦惱，希望有機會可以用公民提案方式，改善年輕人的處境。
NOWnews「跨世代」公民競賽開跑！頭獎5萬元徵青年提案
《NOWnews 今⽇新聞》今年也首度舉辦「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案徵件，號召各大專院校青年學子，提出對國家社會具重要性與影響力之公民提案，並評選出前三名與票選一名最佳人氣獎，首獎最高5萬元獎金。獲獎團隊也將於11月26日舉行之跨世代年度論壇與國內外青年嘉賓，面對面分享提案成果。
「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案競賽，報名日期自即日起至8月15日止，預計9月底公布入圍名單。
2024跨世代公民提案競賽辦法與報名網址：https://reurl.cc/2Yzz94
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