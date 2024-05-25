人潮外溢監察院！8萬人包圍立法院「反黑箱」　空拍照超震撼

政青春營隊　藍白國會改革學生喊「反黑箱」

▲《NOWnews今日新聞》今（２５）日舉辦政青春營隊，學生與民進黨立委黃捷討論熱烈。（圖／記者張鴻儀攝）
▲《NOWnews今日新聞》今（２５）日舉辦政青春營隊，學生與民進黨立委黃捷討論熱烈。（圖／記者張鴻儀攝）

記者張鴻儀／台北報導

藍白陣營聯手力拚國會改革法案，引爆民間團體怒火，其中不少學生參與。今（25）日在《NOWnews今日新聞》舉辦的「政青春營隊」活動中，青年學子紛紛表達看法，認為太陽花學運後藍白仍不經討論就強行通過法案，令人痛心。

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▲來自苗栗農工三年級的黃信凱，一早北上參加《NOWnews今日新聞》舉辦的政青春營隊，特別關心最近立法院審查的國會改革案。（圖／記者張鴻儀攝）
▲來自苗栗農工三年級的黃信凱，一早北上參加《NOWnews今日新聞》舉辦的政青春營隊，特別關心最近立法院審查的國會改革案。（圖／記者張鴻儀攝）
來自苗栗農工三年級的黃信凱表示，10年前雖然他才7歲，看到太陽花學運學生遭到警察鎮壓仍義無反顧，反抗紅色勢力入侵，感到震撼。沒想到近來再度看到國民黨與民眾黨，在未經討論即欲強行通過國會改革法案，認為非常不妥。他認同民進黨立委黃捷的說法，民主國家推動法案比獨裁政府來得慢，但這就是民主國家的優點，能夠凝聚更多社會共識，而非像國民黨一樣強行通過法案。

東吳大學政治系一年級的陳郁妍也說，國會改革法案讓立委職權擴展得很大，很多不符合逐條審查的主流民意，另外像是國民黨團總召傅崐萁力推的「花東交通三法」草案，變相讓立委可以擴增預算，也沒有傾聽民意，爭議頗大。

▲東吳大學一年級學生陳郁妍表示，聽完民進黨立委黃捷的分享，收穫豐碩。（圖／記者張鴻儀攝）
▲東吳大學一年級學生陳郁妍表示，聽完民進黨立委黃捷的分享，收穫豐碩。（圖／記者張鴻儀攝）
「政青春營隊」培養學生關心公眾事務，進而提案解決問題。黃信凱特別提到，教師法修法之後，老師沒有管教權。許多老師為了明哲保身，不會多管閒事，校園有許多看不到的死角，才會導致校園霸凌事件頻傳。他認為社會應重新檢討教師對學生的管教權，才能給老師多一點資源跟保障。

大直高中一年級學生陳建名則是關心房價問題，才16歲的他面對高房價，不禁對未來感到憂心與苦惱，希望有機會可以用公民提案方式，改善年輕人的處境。

NOWnews「跨世代」公民競賽開跑！頭獎5萬元徵青年提案

《NOWnews 今⽇新聞》今年也首度舉辦「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案徵件，號召各大專院校青年學子，提出對國家社會具重要性與影響力之公民提案，並評選出前三名與票選一名最佳人氣獎，首獎最高5萬元獎金。獲獎團隊也將於11月26日舉行之跨世代年度論壇與國內外青年嘉賓，面對面分享提案成果。

「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案競賽，報名日期自即日起至8月15日止，預計9月底公布入圍名單。

2024跨世代公民提案競賽辦法與報名網址：https://reurl.cc/2Yzz94

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