國會改革引外媒關注！國民黨召開國際記者會　藍委現身親釋疑

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柯志恩指出，為了鞏固台灣民主、深化台灣民主，中華民國立法院的國會改革勢在必行，對民進黨連國會改革也能抹紅，煽動抗中保台跟亡國感到遺憾，立法院議場內的國民黨立委絕對對得起多數民意，就像朱立倫所說，民進黨別想用少數暴力、街頭暴力阻礙台灣的民主深化。
「世界上哪個國家的行政權是沒有人監督的？這是最核心的問題」，擔任立法院司法及法制委員會召委的吳宗憲表示，有關國會改革，民進黨已經喊了8年，到頭來是真的做了改革？「民進黨讓行政權獨大、讓國會權變小」，這是「絕對的權力帶來絕對的腐化」。
吳宗憲說，這次國會改革法案的審查，他擔任召委時歷經3場總計49位專家學者參與公聽會、2次委員會審查、1次專案報告、4次朝野協商，法案審查甚至超過7個小時，審議過程，皆讓立委充分發言，但立委不願就法案內容進行討論，而是不停的謾罵。
吳宗憲也表示，目前執政黨為了希望國家沒有人監督行政權，所以不希望法案過關，用側翼網紅抹黑，更以「黑箱立法」來迷惑年輕人，政府完美利用現代人對資訊取得習慣快速、簡短，並未完整了解前因後果，所以用錯誤宣導來帶風向。
吳宗憲並回顧，民進黨陳瑩一分鐘把勞基法送出委員會；邱議瑩60秒通過前瞻條例；郭國文5分鐘內強行通過國務機要費除罪化；公民投票法時，蔣絜安趁著國民黨以為散會離席後，突襲逕付二讀，這才是黑箱；此外，大家都不知道政府的疫苗、武器採購，這也才是黑箱。
吳宗憲也強調，有關法案內容，可以調查部隊及藐視國會罪有刑責，是參考現任外交部長林佳龍提出的；可以對隱匿及不提供資料的人民團體連續開罰是參考現任全國律師聯合會理事長尤美女提出的；可以對不配合或同樣隱匿的公務員開罰，這是參考現任國防部長顧立雄提的，這全是民進黨當初提出的國會改革，怎麼過去可以，現在卻說是違反憲法，非常荒謬的。
國民黨立委陳菁徽則指出，她首次擔任國會議員，但沒想到首次登上各大國際媒體版面，竟然是被立法院執政黨同事鍾佳濱「施暴、性騷」，這不僅是個人感到不堪的處境，而是執政黨立委的暴力行徑，再度嚴重傷害我國的國際形象。
「國際民主社會中，也絕對不容許少數民意藉強壓、脅迫的暴力行為，來達成其政治目的」，陳菁徽表示，已經向加害者提起訴訟，除了要維護自己的權益，也是要告訴所有還想使用暴力的民進黨委員，國會不是靠揮拳頭的地方，用暴力打人，必須付出代價，她更希望藉此向國際社會傳達，「我們絕不容許暴力民主在台灣滋長」，堅持陽光國會的立場，共同守護台灣的民主價值。