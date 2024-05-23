洋基7:3擊敗水手！Soto怪力炸裂雙響砲追平A-Rod紀錄　法官也開轟

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Juan Soto本場在3局下面對投手Bryce Miller，咬住外角的速球，敲出反方向的左外野全壘打，擊球初速來到107.6英里，飛行距離則為414英尺，且帶有2分打點。
比賽進行到6局下，Juan Soto再度炸裂，而且依然是左外野方向的全壘打，雖然飛行距離僅有369英尺，不過擊球初速仍維持在107.2英里，展現十足的打擊技巧。此外，這發全壘打的苦主還是Bryce Miller，同時這也是Juan Soto本季的第13轟。
值得一提的是，Juan Soto生涯已經有19次單場擊出至少2支全壘打的紀錄，在26歲前單場敲出複數全壘打的次數排行榜中，Juan Soto追平Alex Rodriguez等人，並列於榜單中的第二位，而第一名的Mel Ott保持的紀錄為24次。距離Juan Soto年滿26歲還剩下近5個月的時間，雖然有望挑戰新紀錄，但難度頗高。
洋基打線狂炸裂 法官本季第14轟
讓人訝異的是，洋基本場得分都是靠全壘打轟下，1局下「法官」Aaron Judge率先炸裂兩分砲，敲出本季第14轟，超越大谷翔平，在大聯盟全壘打數排行第4名。3局下、6局下則是Juan Soto的單場雙響炮，分別為1支陽春砲以及1支兩分砲，貢獻3分打點。
8局上輪到水手打線開轟，Cal Raleigh敲出三分砲將比分追近至3：5落後，不過8局下洋基Alex Verdugo馬上還以顏色，敲出帶有保險分的兩分彈，幫助洋基最終以7：3保住勝利。另外，投手部分，洋基先發Nestor Cortes主投5局僅被敲3支安打，沒有失分，在打線火力支援下輕鬆收下本季第3勝。