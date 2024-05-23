中市藍營議員力挺國會改革　質問民進黨「在怕什麼」

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黃馨慧表示，民進黨執政八年「落選聯盟」卻直升高官、屢見不鮮；藐視國會罪被汙名，其實是要官員誠實答詢、不得反質詢來模糊議題；而聽證會是源自美國，之前疫苗檔案封存30年、雞蛋之亂都是民眾想清楚到底問題在哪？法案不過，真相永遠「石沉大海」；至於立法院正副院長記名投票，有何問題，民進黨居然拼命也要擋？
陳文政強調，國會改革，因為民眾有知的權利！8800億元「前瞻預算」在沒有細項、包裹通過，創下我國有史以來先例。透過這次國會改革法案，透過立委監督行政、攤在陽光下。
賴義鍠表示，立法院是民意最高殿堂，擁有最大權利，以前民進黨在國民黨執政時期即要求「國會五法」。賴清德之前在擔任台南市長時期，打破首長必須進議會備詢的義務，在520就職後權柄在握，換位子就換腦袋，照理當家不鬧事，當家鬧事不是笨蛋就是故意，笨蛋可以救、故意就非常可惡！
黃佳恬表示，民進黨在野就要求政府公開透明，蔡英文政府執政後卻遮遮掩掩。總統論文可以封存、高端疫苗合約也機密保存30年，太多弊案、黑幕利用行政掩護、司法放水，市民就是要求國會改革、公開透明。民進黨反而顛倒造謠，這樣行為就像詐騙集團，因此堅決挺國會改革、公開透明。
楊啟邦說，民進黨15年前制訂「國土計畫法」有沒有遵守「不說謊、不虛偽、不神隱」原則？孩子問「民進黨在打架為了什麼？」，唯有支持國民黨國會改革，民眾才有知的權利。
邱愛珊表示，民進黨說國會表決不能用舉手，但民進黨不斷攻佔主席台，議事規則第35條也規定可以舉手表決，請民進黨不要再顛倒是非；至於黑箱更荒謬，國會改革共計開了一場專案報告、三場公聽會、召委吳宗憲也在5月8日召開朝野協商，過程公開透明，都有全程錄音錄影，這還不夠公開討論嗎？拜託民進黨不要再帶風向了。