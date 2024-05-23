獨家／初孟軒認愛過「不同性向」友人！曝2大關鍵因素真的過不去
李鼎執導電影《環南時候》，集結宋柏緯、夏騰宏、初孟軒、王渝屏主演，詮釋BL愛戀、青春與穿越元素劇情。曾演出《天橋上的魔術師》、《八尺門的辯護人》收穫聲量的初孟軒接受《NOWnews今日新聞》專訪，坦承曾與「不同性向」的友人產生情愫，但礙於遠距離以及興趣差異，最終選擇「踩剎車」止步於友誼。
記者黃雅琪／台北報導
初孟軒在《環南時候》片中飾演張安健，與宋柏緯演出的陳保定有一段刻骨銘心的愛戀。青春期每個人多少都有經歷過「探索性向」的過程，初孟軒也不例外：「我跟一個不同性向的好朋友聊天，發現很愉快，跟他聊天可以隨便回符號、沒什麼壓力！會覺得是不是這種愛，也是一種很舒服的愛？」
「我有感覺到有情愫！」初孟軒不諱言彼此是有戀愛氛圍的一段發展：「我有踩剎車！但踩剎車的點是，這世界上的考量有很多，比如說距離、興趣有沒有相同？我認為愛情是很長遠的事情。」他直言自己是無法接受「遠距離戀愛」，所以才斷掉發展的可能性，記者問他對方是「男性」嗎？初孟軒留下伏筆回應：「他是一個人，這是要有想像空間的。」《環南時候》5月31日全台熱映。
初孟軒2017年因演出短片《揍他一頓》而開始展露頭角，曾擔任韓國藝人李棟旭來台拍攝廣告時的替身。近年演出台劇《天橋上的魔術師》陳明憲、《八尺門的辯護人》連晉平深受觀眾喜愛。
初孟軒小檔案
出生：1996年4月21日
戲劇代表作品：
《天橋上的魔術師》
《八尺門的辯護人》
電影代表作品：
《青春換日線》
《環南時候》