謝金燕瘦到不認識自己！剩44公斤「不敢曬全身照」：怕嚇到粉絲
49歲女星謝金燕即使年近半百，外型仍保養得宜，看不出歲月在她身上留下的痕跡，近來她在大型陸綜《乘風破浪的姐姐5》表現令人驚艷，卻也自爆170公分的她已經瘦到體重僅剩44.7公斤，日前她又曬出自己練舞的照片，透露：「瘦到不認識自己了」，怕粉絲會擔心，還不敢放上半身的照片，再度掀起熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
謝金燕今（22）日在IG限時動態曬出她的練舞照，儘管沒有拍到上半身，只能看到她身穿黑色運動褲，仍能看清楚看見她的纖細腰身、手臂，她也忍不住喊，已經瘦到都不認識自己了：「怕你們也跟著哭。我真的有吃飯！」似乎就算這麼做她的體重也還在不斷下降。
謝金燕4月初才在IG限時動態上PO出體重計的照片，直呼：「這該怎麼辦呢？大家都說浪姐是減肥訓練營，但我不想啊！我只剩靈魂的重量了...」只見體重計上的數字竟顯示44.7，頓時嚇壞粉絲，她也曬出全身照感嘆，「我可憐的腿腿，哎呦～真的太拚從不放過自己，為了要紅很久！」照片中可以看到她的雙腿就跟竹竿一樣細。
謝金燕當時也表示：「還有，隨便一陣風都可以把我吹倒吧！沒過自己腿細成這樣，不過我一公腿是腫的，暈倒！」可以看到她身上一堆傷痕，展現敬業精神，依舊朝著自己的夢想前進，事實上，謝金燕近幾年來，體重多保持在45至50公斤之間，如今數字直線下降，也讓粉絲都十分擔心。