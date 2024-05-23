名家論壇》黃創夏／賴清德將軍！中南海只剩老招...

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520賴清德就職演說之後，美國的公共電視特別製作了一個專題，呼應賴清德在演說當中所陳述的重點，台灣是世界民主鏈的亮點，而且根據《中華民國憲法》特別釐清「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，而且已經「主權在民」28年了，本身就是主權獨立的國家。
賴清德直球對決中國的一貫論述，中國一直沒有針對賴清德的論點進行反駁，只是叫囂式的批判是赤裸裸的台獨、但又在境內封鎖賴清德的講稿內容，似乎是怕14億中國人看了以後有所反思，然後宣布要向美國的布林肯提出嚴正交涉、制裁已經離職的中國特別委員會前主席加拉格爾已經波音和通用等售台武器的公司。
接下來，還是老招，宣布要在金馬與台灣周邊進行環台軍演‧‧‧
這些都是預期中的老招，除了這些動作之外，既希望台灣內部給賴清德壓力，似乎託付給馬英九也是毫無效果，只是惹來訕笑！
台灣是一個民主國家，每一個人當然可以對於總統的公開演講說三道四，但身為前總統，連中南海都還沒有針對賴清德520講稿的內容統一定調，國台辦、外交部和王毅的說法都兜不攏，馬英九就急忙忙批評賴清德是「新兩國論」，還透過幕僚指責賴清德是赤裸裸挑釁帶頭違憲，如此前總統的格局，只能搖頭嘆息說：其器何其小哉‧‧‧
馬英九為何這麼急切？因賴清德的講話擺脫了國民黨和共產黨以「一個中國」和「92共識」虛構的「兩岸問題」框架，也打臉了馬英九和習近平在520前故意要拋出的「中華民族共同體」的新統戰攻勢！
訪問北京時，馬英九講出「抗日戰爭是正面迎戰的是國民黨黨員，而敵後作戰的是共產黨」的驚天詮釋，和習近平見面時，兩人大談「中華民族」，妄圖建構「中華民族共同體」的新虛幻統戰。
這些說法都是刻意扭曲歷史迎合共產黨，想要否定掉「中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣」的基本事實，用心險惡！
賴清德的520講稿就是正面直球對決習近平在520前夕刻意製造誤導的陽謀，更記取了蔡英文時代的教訓，深知中國共產黨的「得寸進尺」粗暴嘴臉，因此明確定義「早就沒有『兩岸』問題」，而且粉粹一些親中或紅統的人士誤用《中華民國憲法》的手法，正式宣告：中華民國和中華人民共和國，根據《中華民國憲法》就是互不隸屬。
賴清德更明確地反擊所謂「追求台獨」的刻意攻擊，明確地點明：1996年，台灣第一位民選總統宣誓就職，已經向國際社會傳達「中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民。」
台灣早在28年前就已經是主權獨立的國家，這是確定的事實，因為主權在民，民主的具體體現才是重點，糾纏在「中華民國」、「中華民國台灣」和「台灣」的訓估學並不能改變就是同一個國家的事實。
賴清德更不再如同過去的陳水扁或蔡英文稱呼「大陸地區」、「北京當局」或「對岸」，而是數次直呼「中國」，不過賴清德依然是苦口婆心地勸告中國「戰爭沒有贏家」，而且不避諱地直指：「中國的軍事行動以及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰。」
賴清德的這些回應是看透了共產黨以及國民黨的那種得寸進尺的惡劣過往。
2016年520蔡英文首次就職演說，遞出橄欖枝稱「92會談的精神」，在當天中午之前，中國的涉台重量級學者都公開認為蔡英文有善意，但到了下午兩點中國共產黨得寸進尺，惡行惡狀宣稱是「未完成的考卷」，從此對台灣已讀不回。
2000年陳水扁也是一樣的被惡質對待，陳水扁公開宣稱「四不一沒有」，華盛頓馬上表達認可與支持，共產黨也是得寸進尺，宣稱要「聽其言、觀其行」；而在1996，李登輝只是一句「民之所欲，常在我心」，中國就把「辜汪會談」拋諸腦後，飛彈和軍演招待台灣‧‧‧
賴清德的520講稿就是看透了中國的得寸進尺的流氓本質，粉粹了「馬習二會」想要營造的「中華民族共同體」新統戰幻覺，難怪馬英九忍不住，急吼吼跳樑‧‧‧
●作者：黃創夏／資深媒體人
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