暑假搭郵輪遊日本！名勝世界壹號高雄出發旅展殺很大

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船上匯集多項娛樂及休閒設施，星座劇院提供國際秀娛樂表演，還有健身中心、水療中心、「凱撒」滑水道、VR探索館、免稅精品廊、糖果屋及兒童專屬的俱樂部「小小夢想家天地」等，適合全家一同出遊，享受海上移動樂園的無窮樂趣。
捷利旅行社董事長吳盈良指出，名勝世界壹號是新加坡公司，船上人員八成以上會講中文，船上除有世界級娛樂表演外，在國內耳熟能詳的郵輪中只有名勝世界壹號設有「免費中餐廳」。在中式自助餐廳旅客可一直點現做餐點，另附設沙拉吧、新鮮蝦子吃到飽，每餐高餐標、並且一日供應六餐，就是其他郵輪也沒有供應這麼高的餐標及餐的數量。
船上設有11間特色餐廳，包括港式茶餐廳、南洋風味、日本料理、義式披薩、精緻西餐等特色餐廳菜餚，以及8間風格酒吧和甜食坊，令不少老饕衝著一嚐美食而登船。吳盈良說，即便訂最經濟的內側房，能上船享受吃到飽的各式美食也很划算。暑期用比國旅還划算的價格全家遊日本，現在正是時候。
吳盈良說，自成一格的皇宮套房更是「郵輪船中船」艙房空間較大，可獨享寬敞套房奢華專屬設施、歐式貼身管家服務，並有獨立餐廳及游池、卡西諾賭場，自費餐廳，房客每天還可享任挑一家自費餐廳免費用餐，自費餐廳每餐所費約新台幣兩、三千元，光吃這個優惠就值回票價。
名勝世界壹號8月從高雄出發的三航次跳島遊日航程包括，8/19高雄-那霸-石垣5天4夜、8/23高雄-那霸-宮古5天4夜、8/27高雄-石垣-高雄3天2夜；捷利旅行社即日起至5/31推出的旅展限定三重優惠除了每房立減5000元外，再贈送每人日本岸上esim 1GB漫遊、並加碼贈送下船日本岸上觀光行程，數量有限，售完為止。
吳盈良強調，這次高雄出發航程4月公開至8月出發，由於行程豐富及早鳥優惠方案，已吸引超過5成以上的預訂，預料這次旅展限定優惠促銷，將成為旅展熱門的搶手商品之一。