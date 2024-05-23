昔與黃國昌為敵、今護他「臉被太陽花砸」！徐巧芯親曝原因
藍白聯手表決通過國會改革相關法案，立法院日前聚集上千群眾，痛罵民眾黨立院黨團總召黃國昌背叛太陽花學運，民進黨團還拿出太陽花，痛斥藍白「國會擴權、黑箱作業」，直接拿太陽花往黃國昌身上丟，國民黨立委徐巧芯則在主席台下幫忙擋，臉直接被太陽花砸。不過當年黃國昌是太陽花學運要角，而徐巧芯則是時任國民黨青年團團長，聲援支持服貿，如今徐巧芯則是反過來幫黃國昌說話，她也親曝原因。
記者王德蓉／綜合報導
立法院21日續審國會改革相關法案，黃國昌站在主席台上直播，引發現場綠委怒火，就有綠委朝黃國昌扔出大把太陽花，一旁藍委緊急護駕，黃國昌則在直播中回嗆，「吳思瑤不配拿太陽花、我覺得你們拿太陽花真的很可笑，從你手上拿很可恥，現在是要幹架打架嗎？這完全是黑幫行徑。」
徐巧芯當天幫忙替黃國昌擋「太陽花雨」，她表示，自己當時一直制止吳思瑤不要別去碰人家，然後把太陽花遞給民眾黨的人收下，結果綠委吳沛憶突然丟花，她當下舉手去擋，沒想到3、4束花就直接砸到她臉上，她馬上轉過來要綠委不要這樣，並跟黃國昌說「老師，國會改革是藍白共提的法案，不是只有你一個人要承擔、你不要覺得只有一個人，我們一起戰到底。」
至於過去徐巧芯力挺服貿，黃國昌則和她立場相左，如今黃國昌被罵「背棄太陽花」，徐巧芯則幫黃國昌說話，徐巧芯認為，兩者狀況不一樣，當年條例牽涉ECFA，比較跟中國大陸有關，可現在的案子沒有牽涉國安跟兩岸，這是讓立委有調查權，否則現在行政權很大，立法權很小，監督權力不平等。