女性更年期不適！「熱潮紅」中醫有解　肝脾腎多管齊下減輕症狀

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對熱潮紅發生原因，蘇柏璇表示，由於卵巢功能逐漸下降，雌激素不足，女性荷爾蒙減少，進而使皮下微血管擴張，導致上半身漲紅、發熱，而這種燥熱感持續時間因人而異；根據《黃帝內經》，「女子七七任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭」，指女性常於49歲左右會面臨生理變化，原因是腎氣衰弱，導致肝脾兩臟腑失調，所以治療會以肝、脾、腎為主。
蘇柏璇指出，熱潮紅常見證型為肝鬱氣滯，化火灼傷陰液，而陰液虧損同樣會造成陰虛化火，又持續耗損陰液，惡性循環長久下來，便會造成熱潮紅。
平時喝玫瑰花茶、浮小麥茶 有助緩解
對於熱潮紅治療，蘇柏璇說，由於原因是肝鬱陰虛，同時有腎陰氣虛衰的問題，所以會選用滋補腎陰、腎氣，同時疏肝解鬱的藥物，例如加味逍遙散、甘麥大棗湯、何首烏、桑寄生、佛手柑等，而女性平時可飲用玫瑰花茶或浮小麥茶，同時加上針灸，選擇肝、脾、腎經絡相關穴位，如太衝穴、三陰交穴、陰陵泉穴、太谿穴等，都有助緩解症狀。
蘇柏璇表示，透過調整日常作息與飲食，也有助平順度過更年期，建議多攝取大豆製品、山藥、 葛根、南瓜、覆盆子等，可補充植物雌激素，並應少吃辛辣、烤炸食物，以免響體內激素的分泌及荷爾蒙調節，也應避免攝取過多咖啡或茶，同時應培養規律運動習慣，保持心情愉悅，若能透過中醫協助調整生活步調，改善各種不適症狀，更能以良好身心狀態迎接人生新階段。