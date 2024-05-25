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女性更年期不適！「熱潮紅」中醫有解　肝脾腎多管齊下減輕症狀

▲不少女性苦於更年期症狀，中醫師建議，透過中藥滋補腎陰、疏肝解鬱，可產生不錯療效。（示意圖，非當事人／記者葉政勳攝）
▲不少女性苦於更年期症狀，中醫師建議，透過中藥滋補腎陰、疏肝解鬱，可產生不錯療效。（示意圖，非當事人／記者葉政勳攝）

家庭消費中心／綜合報導

更年期症狀困擾許多國、內外女性，例如美國前第一夫人歐巴馬蜜雪兒曾於接受專訪時，公開談論更年期不適，而好萊塢女星茱兒芭莉摩也曾在脫口秀提到自己的熱潮紅症狀。針對俗稱「第二個青春期」的更年期可能發生熱潮紅，中醫師說，透過滋補腎陰、腎氣，並疏肝解鬱，中藥可產生不錯療效，民眾可多參考。

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台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師蘇柏璇說，熱潮紅是一種突然出現的烘熱感，從胸部向頸部以上發熱並擴散至臉部，使臉部漲紅、燥熱，常伴隨夜間盜汗、心悸、 胸悶無力、失眠等，好發於45~55歲更年期女性。

▲台灣每5人當中就有1人有失眠困擾，可利用睡前儀式營造舒眠環境。（圖／Shutterstock）
▲「熱潮紅」是一種突然出現的烘熱感，常伴隨夜間盜汗、心悸、 胸悶無力、失眠。（圖／Shutterstock）
針對熱潮紅發生原因，蘇柏璇表示，由於卵巢功能逐漸下降，雌激素不足，女性荷爾蒙減少，進而使皮下微血管擴張，導致上半身漲紅、發熱，而這種燥熱感持續時間因人而異；根據《黃帝內經》，「女子七七任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭」，指女性常於49歲左右會面臨生理變化，原因是腎氣衰弱，導致肝脾兩臟腑失調，所以治療會以肝、脾、腎為主。

蘇柏璇指出，熱潮紅常見證型為肝鬱氣滯，化火灼傷陰液，而陰液虧損同樣會造成陰虛化火，又持續耗損陰液，惡性循環長久下來，便會造成熱潮紅。 

平時喝玫瑰花茶、浮小麥茶　有助緩解

對於熱潮紅治療，蘇柏璇說，由於原因是肝鬱陰虛，同時有腎陰氣虛衰的問題，所以會選用滋補腎陰、腎氣，同時疏肝解鬱的藥物，例如加味逍遙散、甘麥大棗湯、何首烏、桑寄生、佛手柑等，而女性平時可飲用玫瑰花茶或浮小麥茶，同時加上針灸，選擇肝、脾、腎經絡相關穴位，如太衝穴、三陰交穴、陰陵泉穴、太谿穴等，都有助緩解症狀。

蘇柏璇表示，透過調整日常作息與飲食，也有助平順度過更年期，建議多攝取大豆製品、山藥、 葛根、南瓜、覆盆子等，可補充植物雌激素，並應少吃辛辣、烤炸食物，以免響體內激素的分泌及荷爾蒙調節，也應避免攝取過多咖啡或茶，同時應培養規律運動習慣，保持心情愉悅，若能透過中醫協助調整生活步調，改善各種不適症狀，更能以良好身心狀態迎接人生新階段。 

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