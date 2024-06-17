搭台鐵驚見短褲噁男「掏鳥狂甩」！她嚇傻手抖傳訊求救：要去收驚
本月15日，有女子搭乘台鐵區間車南下，未料竟碰上有男子當眾「掏出生殖器狂甩」，嚇得女子當場愣住，連忙傳簡訊給客服求救，但車長獲報抵達現場時，該名男子已先行下車，女子之後將整個過程PO到《Dcard》，提醒民眾多加注意。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時女子從中壢搭乘台鐵區間車南下，未料一名穿著短褲的陌生男子，突然走到她座位旁邊，當場掏出生殖器狂甩，讓女子當場驚呆，嚇得不知所措，急忙傳簡訊給台鐵客服，而在車長到來之前，男子已於埔心站下車，女子與身旁的另一名女乘客心有餘悸地對視著。
女子事後發文表示，當下真的難以置信，傳簡訊給台鐵客服時「手在發抖」，且腦袋一片空白，甚至嚇到忘記包包裡面備有防狼噴霧。女子表示，發文是希望提醒大家要注意安全，若遇到問題不想直接按鈴或打電話，亦可傳簡訊（0921-765-125 ）告知客服，直言「要去收驚」。
※【NOWnews 今日新聞
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