黃勇傳欠212萬債務！改行做模板工多久才能還完？　真實薪資揭曉

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃勇傳是在2020年時中職季中選秀，被統一獅以首輪指名選中，簽約金高達500萬。而在記者會中，黃勇傳坦言自己剛進球隊就曾想提前領完這筆費用，目前僅剩下150萬元在工會信託。
月薪部分，黃勇傳今年月薪從調整至8萬，但扣除房租2萬7、車貸1萬５，還有老婆小孩的開銷後，每個月基本上所剩無幾，但平時自己又習慣吃好用好，每個月卡費上看5、6萬，入不敷出導致他找上民間借貸，也讓債務越滾越大。
黃勇傳暫時改當「板模工」！整月不休息才賺到職棒薪水
黃勇傳爆發個人債務危機，本人雖然聲稱「債務與賭博無關」，但仍有許多球迷認為他「不夠愛惜目前環境」，他雖表明想回歸中職的意願，但富邦悍將率先表明「不會接觸」，其他球隊也都還在評估中，暫時還沒有看到回歸職棒的契機。
黃勇傳目前與岳父做板模工作，想辦法把債務還清。這也讓許多球迷開始好奇「板模工」與黃勇傳原本在中職的待遇，差異有多大？
事實上，過去Youtube「太陽下的男人」板模工人Ray就曾拍片紀錄，自己連續上班30天所賺到的總薪水，月薪大約在新台幣8萬1至8萬7。而目前業界行情大約是學徒一天可賺1500至1800元，半技師則提升至2100至2500元，師傅可達到2600至3000元。
考量黃永傳過去並非專職板模工，也不可能天天上工，月薪只會比Ray還要低，就算以月薪8萬粗略來算，光債務本金212萬，黃永傳就要花上27個月才能還掉，還不含這期間累積的利息部分。黃勇傳揮霍消費的慘痛實例，也讓不少球迷感慨「沒有養成好的消費習慣，賺再多錢都不夠花。」
《NOWnews今日新聞》也向從事工程包工的主管求證，影片中所提到的板模工每日薪資，確實是目前工地的行情價，不過目前缺工情況嚴重，加上板模工的能力、資歷與經驗不同，有經驗的老師傅還是會比菜鳥日薪高一些，願意投身工程業只要不怕累、不怕操，現在工地都很需要人員加入。