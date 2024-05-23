專訪／中國又祭環台軍演！吳怡農提烏民間對台喊話：正視戰爭威脅
總統賴清德520上任，中國軍方隨即展開動作，解放軍東部戰區今(23)日發布消息指出，23日至24日在台灣周圍展開「聯合利劍－2024A」演習。面對中國再次以武力恫嚇，日前甫從烏克蘭來台的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今(23)日接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，烏克蘭民間不斷告訴他，要正視戰爭的威脅，感慨若在2022年前有早一步認知俄國入侵可能，就能更加做足準備。
國際中心顏得智／台北報導
中國解放軍今日針對台灣海峽，台灣北部、南部、東部等五處海空域，及金門、馬祖、烏丘、東引島四處海空域周邊展開聯合演訓。
中國再度以環台軍演恫嚇，對此，吳怡農提到，他去烏克蘭時，很多朋友都告訴他，他們很希望在2022年之前就能更加正視面對戰爭和入侵的可能，在2014年克里米亞被併吞之後，烏克蘭國土的東邊持續在打仗，持續著有俄羅斯所贊助的叛亂份子引起衝突，儘管如此，從2014到2022年戰爭爆發前這段期間，包含政治人物和社會大眾，甚至許多軍人都不認為戰爭真的會發生。
吳怡農透露，烏克蘭的民間朋友不斷地告訴他，要正視這個威脅，做好萬全的準備，台灣才有可能避免戰爭發生。此行聽到許多人重複的跟他講好幾個關鍵字，其中一個是「請你們做好準備」，他們希望自己當初有更早做好準備更早，這樣子才有機會避免這場戰爭。
吳怡農表示，大家都知道，2022年2月俄羅斯入侵之前，俄軍是以為烏克蘭是不堪一擊的，也就是因為俄軍認為烏克蘭沒有做更多的準備，解放軍的每一次演習都在告訴台灣一個明確的訊息，「他們在為戰爭做準備」，如果我們願意正視這個威脅，開始提升我們全社會民間防護的努力，我們也才有可能告訴中國這個對手，戰爭跟衝突不是解決兩岸衝突、兩岸分歧的方式，我們才有機會維持，我們可貴的和平。