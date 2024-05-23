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大谷翔平單日寫2史詩紀錄！前50戰繳超狂數據　僅次曼尼隊史紀錄

▲大谷翔平成為開季前50場比賽，至少繳出3成5打擊率、10轟、10盜壘的史上第5位球員，另外，共敲出128個壘打數，也是僅次名將曼尼（Manny Ramirez）後的隊史第2多。。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平成為開季前50場比賽，至少繳出3成5打擊率、10轟、10盜壘的史上第5位球員，另外，共敲出128個壘打數，也是僅次名將曼尼（Manny Ramirez）後的隊史第2多。。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，包含今（23）日和亞利桑那響尾蛇的比賽，已經連續4場比賽敲安，並且在完成開季前50場比賽後，也寫下2大史詩紀錄。大谷翔平成為開季前50場比賽，至少繳出3成5打擊率、10轟、10盜壘的史上第5位球員，另外，共敲出128個壘打數，也是僅次名將曼尼（Manny Ramirez）後的隊史第2多

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能轟又能跑　大谷成史上第5人

大谷翔平在本場和響尾蛇交手的比賽過後，為道奇隊效力的前50場比賽，打擊率來到3成54、轟出13支全壘打並跑出13次盜壘。根據大聯盟數據專家Sarah Langs的統計，過去只有4人曾在開季前50場繳出至少3成5打擊率、10轟、10盜以上的成績

這4人分別為1958年的Willie Mays、1997年的Larry Walker、2005年的Brian Roberts以及2018年的Mookie Betts。大谷翔平的現任隊友Mookie Betts在當年前50戰，繳出3成52打擊率，外加可怕的18轟、13盜成績。如今，大谷翔平也以3成54打擊率、13轟、13盜達成此紀錄，成為聯盟史上第5人

128個壘打數　隊史僅次Manny Ramirez

此外，根據日本媒體《日刊體育》報導，大谷翔平在今日比賽敲出1支一壘安打後，前50戰一共累積128個壘打數。成為自Manny Ramirez後隊史第2多的壘打數Manny Ramirez在2004年的前50場比賽中，敲出137個壘打數，是道奇隊史對多

大谷翔平專職「打者翔平」後屢創佳績，目前賽季打擊率3成54、上壘率4成22、長打率6成46，總共敲出70支安打、32支長打並貢獻39分打點，皆是過去大聯盟生涯的最佳


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