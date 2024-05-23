共軍挑台灣南北演練！中國軍事專家：針對封鎖台灣演習、多方打擊

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《央視》旗下自媒體品牌「玉淵譚天」第一時間也找到中國權威軍事專家張弛解讀，張弛指出首先，在台灣北部進行演練，不僅是對台北政治和軍事的重要目標進行威懾，而且是對民進黨當局的一個敲打。
其次，在台灣南部進行演練，可以從三個方面來看：「一是政治上痛擊『台獨』的大本營，我們知道台南是『台獨』勢力的大本營。二是經濟上對台灣島封鎖。鄰近台灣島南部的高雄港，是台灣的第一大港，因此演習具有掐住高雄港這一台灣海上門戶，沉重打擊台灣對外貿易的意味。三是軍事上，高雄港是台灣海軍重要駐紮地，所以這次演習就表明解放軍能夠把台灣當局的海軍牢牢困在港內，是對『台獨』勢力『以武謀獨』幻想的一個有力震懾。」
最後，在台灣東部進行演練，是為了阻斷三條線：「一是阻斷台灣能源進口的生命線。二是阻斷『台獨』勢力想要逃避制裁、向外逃竄的逃跑線。三是阻斷美國一些盟友向『台獨』勢力提供援助的支援線。台灣島東部的花蓮縣，直面太平洋。花蓮港是台灣的主要港口之一，所以這次演習，解放軍在花蓮附近的海空域開展模擬打擊的演練，就展示了要聯合奪權、要佔控要地的能力，這就表明了解放軍可以從多個方向對台灣的港口、機場等重要目標進行威懾與打擊。」
張弛指出，此次演習形成了一種新常態，即對「台獨」勢力的反擊將持續進行，每次挑釁都將導致解放軍進一步擠壓台灣的活動空間。此外，演習還探索了對台封鎖的新模式，強調圍困封鎖對台灣經濟和軍事的致命影響。
根據公開資料顯示，張弛是中國國防大學國家安全學院副教授、碩士研究生導師，同時也入選中國國防大學首屆名師名家工程「青年英才」，目前從事國家安全戰略和國際戰略研究。