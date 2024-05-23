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日本超市LOPIA插旗新莊！6/1起開幕和牛9折　便當、生魚片通通有

▲日本人氣超市LOPIA第4間門市要來了，選在新北市新莊宏匯廣場，預計6月1日正式開幕，佔地近250坪。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲日本人氣超市LOPIA第4間門市要來了，選在新北市新莊宏匯廣場，預計6月1日正式開幕，佔地近250坪。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

日本人氣超市LOPIA第4間門市要來了，選在新北市新莊宏匯廣場，預計6月1日正式開幕，佔地近250坪，是新北最大間的門市，除了熟食區、生鮮水果區、鮮魚區、精肉區及食品區外，還有外帶熟食如便當、現烤披薩，更有新鮮現做的多樣壽司、生魚片等，堪稱外食族福音，並且開幕首三日也祭出限定優惠，包括黑毛和牛下殺9折、保冷袋特價100元。

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日系超市LOPIA首店在台中LaLaport開幕後，今年也積極向北部展店，將於6月1日正式登陸新莊宏匯廣場B2，為品牌的第4號店，佔地近250坪，共分為熟食區、生鮮水果區、鮮魚區、精肉區及食品區，提供日本產地直送水果、多樣生鮮肉品、種類豐富的外帶熟食如便當、現烤披薩，更有新鮮現做的多樣壽司、生魚片等，堪稱外食族福音、新莊媳婦神隊友！

LOPIA開幕即祭出超值優惠，6月1日至6月3日人氣實用保冷袋單個優惠價100元（原價300元），每日限量販售。更推出黑毛和牛A5系列指定品項優惠9折起，單筆消費滿2,061元以上還可再參加抽獎！

▲LOPIA開幕即祭出超值優惠，開幕和牛限時9折優惠。（圖／品牌提供）
▲LOPIA開幕即祭出超值優惠，黑毛和牛限時9折優惠。（圖／品牌提供）
▲Global Mall新北中和引進日本連鎖超市「LOPIA」，推受台灣人喜愛的日式壽司、海鮮丼飯等，品嚐十足鮮味。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall新北中和也在年初進駐日本連鎖超市「LOPIA」，開賣台灣人喜愛的日式壽司、海鮮丼飯等。（圖／Global Mall提供）
據悉，LOPIA今年計劃大舉展店10家以上，在年初2月1日進駐新北環球購物中心後，不到半年落地新莊宏匯廣場，接下來傳有機會將進駐永和比漾廣場，並且預計進駐年底開幕的南港LaLaport，開出台北市首家門店。

而美式賣場好市多，則將於6月12日開跑線上購物年中盛事「好市夏日購」，針對電扇、行動冰箱、泳衣、海灘巾、夏日開味零食等百件涼夏商品祭出限時優惠。夏日購活動期間線上刷富邦卡可享3%回饋無上限，6月18日更有一日限定驚喜，輸入指定優惠券代碼「24618」，滿8800元即可現抵618元。

▲（圖／好市多提供）
▲好市多線上購物年中慶，一日限定輸入指定優惠券代碼「24618」，滿8800元即可現抵618元。（圖／好市多提供）

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