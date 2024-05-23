解放軍環台軍演！戰機「滿掛實彈」起飛抵台周邊 央視直播畫面曝
中國解放軍今（23）日宣布於今早7點45分開始進行大規模環台軍演，軍演將持續到24日，被稱為「聯合利劍－2024A」，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等多個兵種，演習地點涵蓋台灣海峽、台灣北部、南部、東部及金門、馬祖、烏丘、東引島周邊。
記者倪浩軒/綜合報導
中國官媒《央視》也密集發布軍演相關訊息，更獨家直播曝光現場畫面，可以看到共軍多個驅護艦編隊向台灣週邊海域移動，塑造「圍島進逼」之勢，共軍空軍也出動數十架次戰機進行「環島戰巡」，且編組滿掛實彈，協同驅護艦、飛彈快艇，與陸軍和火箭軍交相支援掩護。
報導指出，軍演融合多元情報資訊及海空當面態勢，迅速展開戰鬥部署，進行「多型武器、多維度立體飽和模擬打擊」。東部戰區發言人李熹海軍大校表示，軍演將檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，同時也是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的強力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。
對於中國宣布圍台軍演，國防部也表示國軍已協同海巡署等單位，透過聯合情監偵系統綿密掌握。地面部隊除正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護；防空及陸岸飛彈部隊亦嚴密蒐報目標，強化突發狀況應處。對於敵可能配合相關行動，實施認知作戰，已納為先期演練應處項目，以維國防安全。