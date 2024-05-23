馮語婷公開高清臉照！說謊鐵證遭打臉尷尬了　鳳梨、陳沂連爆內幕

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馮語婷強調：「我絕對沒有用馮語婷這個名字，做出任何違法事情，也沒偽造身分證之事，關於我的任何爆料，在非抹黑情況下我都可以說明，因為我跟助理受到長期威脅、恐嚇甚至被濫訴，尤其是助理全家早就都被肉搜，如果我今天沒勇敢面對，那只會讓想要我消失的人得逞，任何與論批評我都可以接受，承擔公眾人物之重」。文末並附上「不自殺聲明」。
馮語婷公開臉照稱「不是本名」！網友抓包自打臉證據
然而馮語婷雖然終於揭開神秘真面目，但卻有網友發現疑點表示，「去年10月說去7-11領包裹，在核對完證件之後店員還問是不是網路上的馮語婷，那如果馮語婷不是本名，請問這個發文是什麼意思？.....」、「您之前說臉書被鎖，您上傳了您的證件！以及您去超商領貨出示馮語婷的證件還有一再強調自己是本名等，現在因為被搜才承認自己是凱斯…是不是哪裡怪怪的？」
事實上，去年10月，馮語婷發文分享自己去超商領包裹時被超商店員「核對證件」，當時還被超商店員詢問：「妳是網路上那個馮語婷嗎？本人看起來沒網路那麼兇欸」，雖然包裹上確實是寫「馮語婷」，但因為馮語婷現在承認那並非自己的本名，核對證件既然會不符合名字，又如何能取得「馮語婷」姓名的包裹，說法疑似自打臉有出入。
馮語婷公開真面目遭打臉！仇敵陳沂、鳳梨接連發文爆內幕
除此之外，陳沂也公開許多對比證據，證明馮語婷就是一位「40歲的大叔」，陳沂表示「馮語婷這個行動代號，代表的是集團犯罪，40歲的大叔負責發文回留言，做信貸的單親媽媽負責提供照片」，陳沂強調：「你要問我證據，每個人的發文都會有固定習慣，看一下主謀高男的個人臉書，比對一下跟馮語婷的格式是不是一樣？」
鳳梨也在馮語婷公開正面照之後在臉書發文表示「你們整天在網路上聲稱自己是馮語婷且真有其人，然後找一個模特負責拍照露腿，這樣的行為算不算欺騙公眾？我前天晚上跟你通電話就跟你講得很明白了，我要給你機會，而你卻是一回去馬上關版逃避，今天又做了我最不欣賞的事情」。
鳳梨說：「一個男子敢做不敢當，在警察局承認馮語婷就是你，結果還讓一個單親媽媽用苦肉計出來擋，想要試圖扭轉風向，我現在就在這跟你預告，我一生監督你一人，直到你跟我之間有個結果為止。」