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馮語婷公開高清臉照！說謊鐵證遭打臉尷尬了　鳳梨、陳沂連爆內幕

▲馮語婷被譽為是「新一代女戰神」，不露臉相當神秘，不過近日與網紅陳沂、鳳梨槓上後，馮語婷公開自己的真面目，卻引起討論。（圖/馮語婷臉書）
▲馮語婷被譽為是「新一代女戰神」，不露臉相當神秘，不過近日與網紅陳沂、鳳梨槓上後，馮語婷公開自己的真面目，卻引起討論。（圖/馮語婷臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

網紅「馮語婷」近日在網路上槓上陳沂、鳳梨（吳泓逸）等人，加上經常針對時事針貶，被封為「新一代女戰神」，由於過去她從來不露臉示眾，但近日因為被陳沂、鳳梨等人踢爆其實「根本沒有馮語婷」這個人，粉專背後發文的是另一位高姓先生。而馮語婷今（23）日也首度公開自己無碼高清正面照，但貼文內容卻讓不少網友起疑，認為事情肯定有蹊蹺。

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馮語婷今天在臉書上公開一張自己正臉照表示「我就是馮語婷本人，本名凱斯，馮語婷這個名字其實只是一個意識形態，單純只是不想讓自己曝光，同時保護我愛的家人，所以才堅持是本名，如大家所知道因為我宿敵很多，我就是個單純看不過去社會亂象的單親媽媽，所以當初才會協助me too」。

▲馮語婷在臉書上，首度曝光正面照。（圖／翻攝自馮語婷臉書）
▲馮語婷在臉書上首度曝光自己高清正面照，承認「馮語婷」只是一個意識形態，自己本名為凱斯。（圖／翻攝自馮語婷臉書）
馮語婷強調：「我絕對沒有用馮語婷這個名字，做出任何違法事情，也沒偽造身分證之事，關於我的任何爆料，在非抹黑情況下我都可以說明，因為我跟助理受到長期威脅、恐嚇甚至被濫訴，尤其是助理全家早就都被肉搜，如果我今天沒勇敢面對，那只會讓想要我消失的人得逞，任何與論批評我都可以接受，承擔公眾人物之重」。文末並附上「不自殺聲明」。

馮語婷公開臉照稱「不是本名」！網友抓包自打臉證據

然而馮語婷雖然終於揭開神秘真面目，但卻有網友發現疑點表示，「去年10月說去7-11領包裹，在核對完證件之後店員還問是不是網路上的馮語婷，那如果馮語婷不是本名，請問這個發文是什麼意思？.....」「您之前說臉書被鎖，您上傳了您的證件！以及您去超商領貨出示馮語婷的證件還有一再強調自己是本名等，現在因為被搜才承認自己是凱斯…是不是哪裡怪怪的？」

事實上，去年10月，馮語婷發文分享自己去超商領包裹時被超商店員「核對證件」，當時還被超商店員詢問：「妳是網路上那個馮語婷嗎？本人看起來沒網路那麼兇欸」，雖然包裹上確實是寫「馮語婷」，但因為馮語婷現在承認那並非自己的本名，核對證件既然會不符合名字，又如何能取得「馮語婷」姓名的包裹，說法疑似自打臉有出入。

馮語婷公開真面目遭打臉！仇敵陳沂、鳳梨接連發文爆內幕

除此之外，陳沂也公開許多對比證據，證明馮語婷就是一位「40歲的大叔」，陳沂表示「馮語婷這個行動代號，代表的是集團犯罪，40歲的大叔負責發文回留言，做信貸的單親媽媽負責提供照片」，陳沂強調：「你要問我證據，每個人的發文都會有固定習慣，看一下主謀高男的個人臉書，比對一下跟馮語婷的格式是不是一樣？」

▲陳沂抓出「馮語婷」本人帳號，做出許多對比圖。（圖／陳沂IG）
▲陳沂抓出「馮語婷」本人帳號，做出許多對比圖，證明現在「馮語婷」帳號使用者是一名40歲大叔。（圖／陳沂IG）
鳳梨也在馮語婷公開正面照之後在臉書發文表示「你們整天在網路上聲稱自己是馮語婷且真有其人，然後找一個模特負責拍照露腿，這樣的行為算不算欺騙公眾？我前天晚上跟你通電話就跟你講得很明白了，我要給你機會，而你卻是一回去馬上關版逃避，今天又做了我最不欣賞的事情」。

鳳梨說：「一個男子敢做不敢當，在警察局承認馮語婷就是你，結果還讓一個單親媽媽用苦肉計出來擋，想要試圖扭轉風向，我現在就在這跟你預告，我一生監督你一人，直到你跟我之間有個結果為止。」


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