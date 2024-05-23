南市就業博覽會5/25登場　黃偉哲：讓學子無縫接軌進職場

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勞工局長王鑫基表示，為鼓勵民眾可以多使用相關就業服務資源，當天就博會活動現場提供「希望家園．就業快餐車」宣導，協助求職者了解政府相關就業服務、職業訓練資訊，更加碼提供霜淇淋(限量)，再配合完成相關任務還可以抽平板、烤箱等獎項；另外參與台積電慈善基金會「2024高中職就業媒合X職業探索」工作坊，亦可獲得研習證明與相關好禮，鼓勵大家多使用相關服務。
勞工局也說，市府團隊積極招商，發揮行政一體的效率，協助業者解決各項投資設廠問題及排除投資障礙，目前已有100案完成投資、投資額約1,439億元，招商成果豐碩，其中沙崙科學城多項招商也陸續展開，目前全區進駐率超過90%，進駐廠商147家，就業人數超過1,900位，再加上各企業廠商不定期的加碼投資，將會創造更多元的就業機會。
5月25日當日活動現場將提供「勞動法令諮詢」、「求職顧健康」、「CPAS職涯諮詢」及「美髮水噹噹」等服務，另為鼓勵求職者踴躍投遞履歷，投遞3家履歷就有機會參加無線防水耳機、肩頸按摩器、家用工具套裝組、不鏽鋼電茶壺等抽獎活動，現場另有手機支架、不鏽鋼餐具、環保提袋等求職好康禮，數量有限，送完為止。
就博會共邀集光洋應用材料科技、錸恩帕斯科技、艾爾斯半導體、南茂科技、台灣穗高科技、緯穎科技、直得科技、翰林出版事業、儒億科技、統一企業、大亞電線電纜、聲寶、官田鋼鐵、碳佐麻里、興南汽車客運、台灣無印良品、府城汽車客運、全聯實業等90家廠商，提供4,613個工作機會，其中7成以上職缺薪資超過3萬元以上。