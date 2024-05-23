哈士奇顧家幫主人拿外送！外送員多嘴1句 牠爆擊：使喚我的下場
家裡養了會拿外送的狗也太讚了！中國一名飼主下班之前就先點好外送，等到餐點送達時，利用攝影機跟家裡養的兩隻哈士奇對話，希望幫忙領取餐點，結果外送員見開門的是寵物狗狗，多嘴命令狗狗叫主人要給他「五星好評」，沒想到被甩門爆擊，影片曝光後笑翻眾人。
記者張嘉哲/綜合報導
一名中國飼主家裡養了兩隻聰明的哈士奇，只見影片當中，兩隻哈士奇正在看著桌上的筆記型電腦螢幕，隨後主人透過監視器說話表示「你倆別看了！我外賣到了，你幫忙開門拿一下，快點！聽到沒有，我馬上到家了啊！」
語畢，右邊的哈士奇立刻跳起來把電腦螢幕蓋起來，隨後走向門口開門，外送員見是哈士奇開門就表示：「咦？又是你幫我開門」接著把外送的餐點讓哈士奇叼在嘴裡，並叮嚀：「外賣拿好啊！別偷吃」隨後還不離開，硬是又要多嘴補上一句「讓你爸給我個好評！欸！聽見沒有」。
結果話才剛說完，哈士奇直接用有力的後腿一腳把門給關上，原本外送員的頭還卡在門中間，被夾一個退出門外，安全帽則是飛進屋內，讓外送員傻眼地在外大喊：「頭盔！頭盔進屋裡面了，你這死狗」，全程互動都被監視器給錄下來。
影片曝光後，不少網友紛紛笑翻表示「哈士奇：還敢命令我咧！吃我一記後腿爆擊」、「安全帽噴進屋內瞬間我笑翻了」、「永遠不要跟哈士奇說教」、「好險還有個安全帽呢，不然外送員可能就去了」、「這隻狗還真有個性」、「亂罵狗直接被制裁，笑死我了，安全帽直接噴到屋內去」。