抓詐欺犯翻牆闖民宅！屋主控陽台遭毀損還有血跡 萬華分局回應了
萬華分局警員日前到新北市板橋一處民宅抓捕一名陳姓詐欺嫌犯，不料陳男見狀竟立刻透過陽台爬至隔壁民宅躲藏，雖最後仍被警方逮捕，不過隔壁住戶卻指控警方在逮捕過程中將自家門鎖、窗簾等物損毀，對此，警方則回應表示，當天透過社區管委會均無法聯繫上民眾，後續將全力協助復原事宜。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，陳男因涉及詐欺案件被萬華警分局盯上，本月16日下午3時許警方持拘票到新北市板橋區一處民宅準備逮人，但過程中陳男卻從陽台跑到隔壁住家陽台中躲藏，警員發現後，立即尾隨將其逮捕，並在陳男住處搜出安非他命、犯案手機等證物。
事後隔壁女住戶控訴，當天回家後發現陽台、窗簾、椅子等物損毀，且牆上、地面還有血跡出現，起初還以為是遭小偷，沒想到調閱監視器竟看見一群人從隔壁翻牆過來，看起來像是討債集團在打人，雖問了管委會後得知是警察執行任務，但事後警方卻對造成的破壞不聞不問，自己也很擔心會被鄰居誤會。
針對本案，警方則會應因陳男有逃脫、反抗之行為，所以員警逮捕時使用辣椒水控制犯嫌，以維護執勤人員安全，逮捕後檢視犯嫌身上並無外傷，但臉上的辣椒水遭民眾誤認為血跡。另外，員警逮捕犯嫌後，即由該鄰屋大門將犯嫌帶離，並將大門關閉，未有破壞屋內財物或門鎖情形，全程均有錄影錄音。
最後警方指出，原先透過該社區物業管理、轄區派出所與該鄰屋民眾聯繫均未果，後續將持續派員與該民眾聯繫，協助復原事宜，並引為案例精進員警執勤技巧。