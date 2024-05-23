43歲蔡依林出遊零偽裝！俏皮比愛心下秒露尬笑 粉絲驚：像小學生
天后蔡依林（Jolin）近期在中國舉行「Ugly Beauty 2024巡迴演唱會」，吸引大批粉絲前往朝聖。蔡依林上星期剛在杭州結束演出，她也趁著工作的空檔在當地展開小旅遊，並曬出一系列的旅遊照，從照片中可以看到她沒有刻意配戴口罩、墨鏡來遮掩，整個人非常愜意的享受當地的景色，散發出彷彿像少女一般的氣息，偶爾露出逗趣可愛的模樣，引起不少網友注意。
記者洪生儒／綜合報導
蔡依林在杭州的演唱會結束後，她也利用工作空檔到當地知名景點踏青，除了跟具有歷史性的「萬松書院」合照，還有她坐在屋內露出一臉尷尬表情的樣子，讓許多粉絲看了都忍不住笑出來。另外，蔡依林還坐在西湖長橋上並高舉雙手比出一個大愛心，看起來就像少女一樣天真浪漫可愛。
從一系列的照片中可以看到，蔡依林身穿綠色薄長袖上衣，搭配牛仔褲與運動鞋，頭上戴著橘色鴨舌帽，整個人零偽裝，自然的散發出滿滿的青春氣息，完全看不出來她已經有43歲。
照片曝光後，引起不少粉絲關注與討論，大家紛紛留言表示：「看起來就像是16歲的女孩，16歲就有愛馬仕，真的讓人羨慕啊」、「姐知道這是大家相親會去的地方嗎？」、「真的好可愛！都快被姐給掰直了」、「野生的旅遊宣傳大使啊」、「好像小學生春遊，好好笑」、「看起來很像90年代的遊客照，很復古很樸實無華」、「好喜歡姐這樣自然的模樣，超美。」