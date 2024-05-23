許光漢與展榮、展瑞私下竟有這層關係？他急喊曝光後恐挨告
金馬獎最佳動畫長片《八戒》決戰未來，導演邱立偉率許展榮、許展瑞今（23）日出席「新世界」接待中心開幕造勢活動。展瑞笑說大家不來看電影的話：「會錯過許家疼痛的叫聲！」還搞笑與聲演「最帥八戒」的許光漢攀關係，表示兩人都姓「許」祖先都一樣，一旁的展瑞不留情面開嗆：「你會被告！」
記者黃雅琪／台北報導
展榮、展瑞聲演《八戒》決戰未來的「反派角色」金角、銀角，因劇情需求，兩人在片中有「大量叫聲」詮釋，他們自認是「男生裡面最會叫」的演員，展瑞認為展榮叫聲還要加強：「有些東西是需要熟能生巧，畢竟要有多一點體驗才能發揮！」展榮則反問：「要體驗什麼才會叫？」話題愈來愈偏，逗樂現場所有人。
提到魏德聖導演日前受訪時提到，台灣電影在國外紅不起來的原因是：「台灣在經濟即將起飛時選擇積極發展科技業，韓國不一樣，他們選擇了娛樂，並透過娛樂包裝將韓國文化傳遞到國際，然後我們（台灣）選擇台積電。」此話引發爭議，魏德聖今日也道歉：「說出過於武斷的話，誤傷了台積電。」
邱立偉導演認為，政府愈來愈重視動畫、電影的領域，且挹注更多的資源，也呼籲大企業能包場支持產業：「在此呼籲台積電、鴻海，大家共襄盛舉！」他希望觀眾能在看完《八戒》之後，體會到主創團隊的用心，自然地支持台灣電影業，讓產業更加復甦，透露《八戒》已在幾個國家賣出海外版權。