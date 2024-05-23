馬卡龍名店「Café PIERRE HERMÉ」台北店今天開幕　限定口味曝光

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Pierre Hermé說：「我們的每一款甜點都是在嚴格的控管中製作完成，確保能體現當初創作的理念。而我們選定台灣開設概念咖啡廳，就是希望對吃有獨到講究的台灣人，都能夠沈浸在我們傾心打造的法式甜點殿堂。」
台北店裝潢承襲品牌一脈使用的義大利灰白磚為基調，雕刻白大理石工作檯面與三色彩釉磚拼貼出的繽紛圖案，展現品牌獨特的高雅品味。而腳下點綴的水磨石更是由巴黎總部欽點使用，為空間增添童趣輕盈之感，全部傢俱皆由歐洲直送，百分百還原巴黎風貌。今日台北店開幕之後，Café PIERRE HERMÉ PARIS 台中店也將於明天開幕。
此次台北及台中店同步推出兩款季節限定口味馬卡龍，包含宏都拉斯咖啡及巧克力、南瓜籽與札塔，產自中美洲宏都拉斯的咖啡製成內餡搭配口感酥香的馬卡龍，在口中釋放醇厚香濃的氣息。而另一款以嚴選巧克力糅合札塔香料，並以南瓜籽的自然風味成為畫龍點睛之筆。
兩家店也限量供應Café PIERRE HERMÉ PARIS本就相當受到歡迎的酥鬆多層次的法式正宗可頌，還有糖漬檸檬磅蛋糕，以西西里檸檬為靈魂，特選自M. Cédric Casanova產地，多汁、風味濃郁的檸檬融入其中。並有香橙巧克力棒，橙條切片裹上墨西哥黑巧克力，是PIERRE HERMÉ PARIS最具代表性的巧克力點心之一。台灣店也將陸續推出經典玫瑰荔枝覆盆子、百香果等風味磅蛋糕。
另外，Café PIERRE HERMÉ PARIS之前與台北晶華酒店因應母親節而推出的全台獨賣的經典之作「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」，8吋售價2,980元，依舊賣掉近1500顆，目前仍持續供到5月底，但是該蛋糕的原型「ISPAHAN」，也就是PIERRE HERMÉ的招牌款個人份量甜點，目前在台還未有推出的計劃，也就是說想吃的話，僅能先從「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」下手。而6月開始，全台各店也將陸續推出多款口味可頌與糕點，零時差同步巴黎花都風味。
想吃美味又精緻的甜點，也可到台北文華東方酒店的「青隅」，即日起至6月30日，由行政西點主廚趙崇曦(Kevin Chiu)與文華Café主廚林禹德(Derek Lin)發揮巧思，因應酒店10週年慶，以酒店各個餐廳的經典菜餚與特色為題，設計集結酒店餐飲經典的下午茶饗宴，包括「雅閣」的京式烤鴨捲與楊枝甘露塔、「Bencotto」的義式番茄起司晶球與文華提拉米蘇、「文華Café」的香蘋帝王蟹芝麻脆餅和巧克力焦糖堅果瑪德蓮等，及「青隅」的黑金魚子醬鱈魚塔與花漾之愛蛋糕。下午茶每位1,580元+10%起，享用香檳下午茶與魚子醬下午茶的賓客更可獲得台北文華東方酒店獨家行李束帶與經典馬克杯。