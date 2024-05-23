《上船了》邀辣個男人來了！「日本第一牛郎」羅蘭登台：喜歡台灣
實境冒險節目《上船了各位！》台灣派出了胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美7位藝人接受挑戰，從花蓮港划向日本石垣島，而日本方面則邀請「日本第一牛郎」羅蘭擔任應援團團長，他近期跟著教練體驗獨木舟訓練，一起加入這次的熱血行動，也直呼自己非常喜歡台灣。
記者吳昕蓓／綜合報導
羅蘭表示他本身非常喜歡挑戰，這樣的人生一直以來都是他所追求的，以前從未聽說過有人拍攝這樣的大型實境節目，以獨木舟從台灣划到日本的壯舉，基本上大家都覺得很不容易，羅蘭也表示：「我認為這是一個巨大的挑戰。」但他也指出在被質疑的狀況下，隊員們還願意相信自己並且接受挑戰，非常欣賞大家的決心，羅蘭也直言自己非常喜歡台灣， 這次接受邀請也是因為這個節目是台日合作的。
「我剛與羽根田選手拍攝完練習划船的部份，真的是我以前從未體驗過的困難程度。」羅蘭表示，「嘴巴上說說似乎很容易，但是期望觀眾們能透過畫面感受到我前所未有的認真程度，如果能看見我對這節目的重視與認真，我就非常開心了。」喜愛運動的羅蘭一直將自己的體態維持得非常好，他笑說現在其實是在增重期，經常進食，但這一年下來也沒有變胖。至於如果保持體態的秘訣是什麼？羅蘭也不忘大撩粉絲，「我想是因為大家都在支持我吧。眾人的目光是提升自身對美的追求意識的最大動力，所以我真的很感謝大家對我的支持。」
《上船了各位！》這個節目對於台灣的隊員們來說無疑是人生中最大的挑戰，經常口出金句的羅蘭說：「前例不是搜尋來的，而是去創造的」，這也是他的原則，「身旁的人也常常會在我想挑戰某些事情時跟我說『這件事情沒有前例』，但我認為，只有當我去挑戰後，它就會變成一個具有意義的數據。」所以當有人對羅蘭說「你不行」或者「這是不可能」的時候，他就會想：「你知道的那些前例中是不是沒有包含我的呢？那我就繼續挑戰給你看吧！」