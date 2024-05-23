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向國軍打氣！賴清德：與國軍站第一線共同守護國家安全、區域和平

▲賴清德表示，他的責任就是保家衛國，維護全體國人生命財產安全，他會和國軍弟兄姊妹站在同一陣線，共同守護國家安全。（圖／總統府提供）
▲賴清德表示，他的責任就是保家衛國，維護全體國人生命財產安全，他會和國軍弟兄姊妹站在同一陣線，共同守護國家安全。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

準總統賴清德今（23）日赴桃園勗勉「海軍陸戰隊66旅」，並向國軍兄弟姐妹加油打氣。賴清德表示，國際社會正高度關切民主台灣，政府面對外在的挑戰與威脅，會持續捍衛自由民主價值，守護區域和平穩定，他對國軍有信心。

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賴清德下午赴桃園勗勉「海軍陸戰隊66旅」，向辛苦的國軍兄弟姐妹加油打氣。賴清德抵達後，先聽取簡報、視導相關實戰裝備，隨後也頒發加菜金，感謝國軍們辛勞。

賴清德致詞表示，這是他第一次以中華民國三軍統帥身分，來向國軍弟兄姊妹加油打氣，而身為三軍統帥，他的責任就是保家衛國，維護全體國人生命財產安全，他會和國軍站在第一線，共同守護國家安全。

賴清德指出，國際社會正高度關切民主台灣，政府面對外在的挑戰與威脅，會持續捍衛自由民主價值，守護區域和平穩定，他對國軍有信心，要感謝每一位國軍弟兄姊妹堅守崗位，守護國家安全，也請國人同胞放心。

賴清德說，海軍陸戰隊66旅剛結束操演回來，他看到大家高昂士氣，展現訓練結果，對操作各項裝備的嫻熟，各位表現給予最高度肯定。他說，66旅肩負首都地區機動部署、重要目標防護任務，其攻防兼備作戰能力、迅速應處能力， 是守護國家安全重要的一環。

賴清德表示，現場每一位都是勇猛驃悍的海軍陸戰隊隊員，肩上扛著榮耀跟責任站，期許各位繼續落實各項任務目標，他會持續推動國防改革，強化國軍整體戰力，讓國軍得到更好照顧，他深信把國軍照顧好，就是把國家也照顧好，「我們一起努力，向世界展現我們守護民主台灣的決心」。

賴清德上任第四日，即前往視導軍事相關行程，展現作為三軍統帥，除了強化國防硬體建設之外，同樣重視如何透過視導部隊等方式，強化與官兵情感聯繫，傾聽基層、凝聚軍心。

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