立院偷拍事件又一樁！黃國昌爆：在搭電梯時被有前科的人偷拍
立法院明（24）日將續審國會改革相關法案，稍早國民黨立法院黨團總召傅崐萁爆料，民進黨動員中南部黑道，要到台北對所有的在野黨立委做人身殘害。對此， 民眾黨立法院團總召黃國昌表示，個人沒收到這樣的線報，不過他爆自己在立法院中興大樓搭電梯時，被一名有犯罪前科的人偷拍照外傳，且已經知悉對方姓名。
記者林怡昕／台北報導
民眾黨團今天舉行《陽光 改革 反貪腐》記者會，一一澄清不實訊息，呼籲人民為守護、深化台灣民主，支持國會改革，更喊話總統賴清德應停止民進黨黨公職帶頭造謠之歪風。
會後被問到傅崐萁爆料收到線報，民進黨動員中南部黑道，恐威脅藍委人身安全？黃國昌回應，自己到目前為止自己沒收到，但其他的事情，等更確定一點來龍去脈，再跟大家報告。
黃國昌更透露，一位有犯罪前科的人，在立法院電梯拍他並往外傳，現在還在釐清對方意圖，對於拍攝者身份？黃國昌則表示，因為要保護吹哨者，要等調查清楚才能對外報告，不過自己已經知道偷拍者的姓名。
日前國民黨國民黨藍委才踢爆，遭民進黨立委李坤城助理，從議場二樓向下偷拍國民黨立委手機畫面，私人對話全都露，國民黨立委林思銘稍早已喊告。