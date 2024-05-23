中共環台軍演 BBC：台灣已習慣！民眾更關注星野源的八卦
中國解放軍今（23）日進行大規模環台軍演，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等多個兵種，演習地點涵蓋台灣海峽、台灣北部、南部、東部及金門、馬祖、烏丘、東引島周邊。中共軍演獲國際高度關注，《BBC》發現兩岸民眾反應大不同，軍演在中國微博衝上熱搜，但在台灣，今日Google熱度最高的是日本藝人星野源被爆外遇，老婆新垣結衣與本人則發聲否認。
記者倪浩軒/綜合報導
《BBC》新聞以不斷更新的方式重點報導中共軍演，其中一則報導提到在台灣，名人的八卦成為最熱門的網路話題。報導指出新垣結衣在台灣很受歡迎，因此老公星野源被爆外遇的八卦吸引了大多數台灣民眾的注意力。報導也補充表示，有關軍演的消息仍持續見諸台灣媒體，而有些台灣民眾透露這是「他們已經習慣的現實」。
《BBC》針對中共軍演進行分析，引述退休匿名軍官說法，認為雖然外界將軍演視為針對賴清德就職演說的回應，但演習規模如此之大，需要數月的準備時間，這顯示中國早在520前就已準備好實施環台軍演。
《BBC》也將此次軍演與2022年裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的環台軍演進行比較，指出根據解放軍公布的地圖，台灣靠近中國海岸的離島首次被列為打擊目標，且這次中國公布軍演的時間點與實際執行的時間非常接近，和2022年不同。
另外，這次軍演將重點更加放在台灣東部區域，報導指出中國似乎想證明具備封鎖台灣東部海域和空域的能力，台灣東部鄰近日本與美國，北京此舉是想表明外界想從台灣東部給予補給與加固台灣防禦的努力，都將遭到解放軍的海空襲擊。