謝和弦「提134萬現金」現身法院！Keanna未到發聲明：不再回應

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Keanna聲明文強調，未來所有問題都會交由律師協助處理：「本人對於私人事務將不再對外公開回應，並將回歸正常生活。盼各界能尊重此一決定，給予必要的私人空間。」往後所有非必要回應之事件，將統一通過單一特定窗口回應：「爲了避免爭端的傳言和不實報導繼續擾亂生活，也希望媒體和公眾能夠諒解予以配合。」
Keanna 聲明稿全文
戴一軒小姐原爲一介素人，因個人婚姻問題進入公衆視野。然而針對前夫謝和弦先生與陳緗妮小姐侵害配偶權一事，經過多次協調未果，迫不得已公開於社群平台貼文，並在媒體節目中談及私人過往，導致在不自覺中浪費過多社會資源，對此深感抱歉。
相關後續問題，戴一軒小姐已委任律師協助處理，未來一切事宜將以司法途徑解決。本人對於私人事務將不再對外公開回應，並將回歸正常生活。盼各界能尊重此一決定，給予必要的私人空間。
此外，爾後針對非必要回應之事件，抑或涉及損害個人名譽之言論云云，將統一通過單一特定窗口，在極必要時予以回應，律師事務所不進行相關私人事務之回應。爲了避免爭端的傳言和不實報導繼續擾亂生活，也希望媒體和公衆能夠諒解予以配合。
未來能在沒有干擾的情況下，專注於個人生活，並重新找回平靜與安寧。對於曾經的支持與關心，能夠以更積極的姿態面對生活。再次感謝大家的理解與支持。