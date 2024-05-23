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謝和弦「提134萬現金」現身法院！Keanna未到發聲明：不再回應

▲謝和弦（右圖右）與莉婭（右圖左）提134萬現金現身法院，前妻Keanna未現身，僅發聲明表示：「不再對外公開回應。」（圖／Keanna臉書、莉婭IG）
▲謝和弦（右圖右）與莉婭（右圖左）提134萬現金現身法院，前妻Keanna未現身，僅發聲明表示：「不再對外公開回應。」（圖／Keanna臉書、莉婭IG）

記者黃雅琪／綜合報導

謝和弦今（23）日與現任妻子陳緗妮（莉婭），帶著新台幣134萬4860元現金前往新北地方法院，要與「債權人」謝和弦和前妻Keanna點交，不過Keanna並未現身法院，而是透過律師代為用印、點收；Keanna事後發聲明表示：「本人對於私人事務將不再對外公開回應，並將回歸正常生活。」

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根據《三立新聞網》報導，Keanna今日未現身法院點交現金，但發布聲明稿表示：「戴一軒小姐原爲一介素人，因個人婚姻問題進入公眾視野。然而針對前夫謝和弦先生與陳緗妮小姐侵害配偶權一事，經過多次協調未果，迫不得已公開於社群平台貼文，並在媒體節目中談及私人過往，導致在不自覺中浪費過多社會資源，對此深感抱歉。」

▲Keanna開戰陳芳語偷情謝和弦，引起不少網友關注，而她自己過往的黑歷史也遭到起底。（圖／Keanna IG）
▲Keanna希望能回歸平凡人生活，強調往後不再回應任何私人事務。（圖／Keanna IG）
Keanna聲明文強調，未來所有問題都會交由律師協助處理：「本人對於私人事務將不再對外公開回應，並將回歸正常生活。盼各界能尊重此一決定，給予必要的私人空間。」往後所有非必要回應之事件，將統一通過單一特定窗口回應：「爲了避免爭端的傳言和不實報導繼續擾亂生活，也希望媒體和公眾能夠諒解予以配合。」

Keanna 聲明稿全文

戴一軒小姐原爲一介素人，因個人婚姻問題進入公衆視野。然而針對前夫謝和弦先生與陳緗妮小姐侵害配偶權一事，經過多次協調未果，迫不得已公開於社群平台貼文，並在媒體節目中談及私人過往，導致在不自覺中浪費過多社會資源，對此深感抱歉。

相關後續問題，戴一軒小姐已委任律師協助處理，未來一切事宜將以司法途徑解決。本人對於私人事務將不再對外公開回應，並將回歸正常生活。盼各界能尊重此一決定，給予必要的私人空間。

此外，爾後針對非必要回應之事件，抑或涉及損害個人名譽之言論云云，將統一通過單一特定窗口，在極必要時予以回應，律師事務所不進行相關私人事務之回應。爲了避免爭端的傳言和不實報導繼續擾亂生活，也希望媒體和公衆能夠諒解予以配合。

未來能在沒有干擾的情況下，專注於個人生活，並重新找回平靜與安寧。對於曾經的支持與關心，能夠以更積極的姿態面對生活。再次感謝大家的理解與支持。

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