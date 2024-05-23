天氣預報／首颱「艾維尼」將生成！週末午後變天　下週二全台有雨

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張竣堯表示，明後兩天鋒面遠離，週五中部以北、東北部有局部短暫陣雨，其它地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區及東北部可能有局部較大雨勢發生機率，週六中部以北有局部短暫陣雨，其它地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
明天氣溫分佈上，北部攝氏24至29度、中部攝氏24至32度、南部攝氏26至35度、花東攝氏24至30度。
颱風「艾維尼」將生成 下週二還有更強鋒面
張竣堯說明，今日上午8點，菲律賓東方海面已有「熱帶性低氣壓」生成，目前發展環境不差，24小時內、也就是最快明日有機會增強為今年第一個颱風「艾維尼」（ Ewiniar，密克羅尼西亞命名，原意為風暴之神），在路徑上預估艾維尼會先往西，再往東北朝琉球海面方向前進，對台灣暫時沒有影響，氣象署將持續觀察。
此外，週日至下週一（5/26至5/27）各地氣溫回升，全台白天多雲到晴，但午後有雷陣雨。下週二（5/28）結構更扎實的鋒面將影響台灣，下週二、下週三西半部會有局部大雨，甚至有「局部小範圍豪雨」，下週四至下週六（5/30至6/1）鋒面會在台灣附近徘迴，全台各地降雨機率偏高，不過時間較長，天氣預報上仍有不確定性，民眾請密切關注最新動態。