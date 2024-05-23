邀青年換上數位腦！勞動部高屏澎東分署舉辦鋼鐵人職場體驗活動

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郭耿華說，今(113)年度國立台灣大學資訊工程學系碩士班報考人數近1700人，寫下創系以來報考人數新高，顯見資通訊產業蓬勃發展，對數位人才需求屢創高，此外，近年企業重視數位轉型，對於具備數位思維的人才多有青睞。
郭耿華並說，該分署青年職涯發展中心為助力青年在數位時代脫穎而出，於每年7至8月推出鋼鐵人職場體驗計畫，今(113)年以數位培育為主軸，及探索個人特質、打造個人形象、培養數位思維、數位工具應用，以及接軌職場等五大面向，規劃50小時系列培訓課程，以培養青年數位思維及ChatGPT、Notion、Canva等數位工具應用，並由青年職涯發展中心諮詢師擔任職涯導師，陪伴青年探索個人特質、掌握時間管理、溝通及解決問題的技巧。
郭耿華指出，青年參加鋼鐵人職場體驗活動培訓後，可至半導體製造、資訊軟體、藝文媒體、百貨服務，以及餐飲旅宿等知名企業，進行3至5天的職場體驗，讓青年深入瞭解工作內容，並將所學運用於實務，同時企業亦可透過職場體驗，搶先預留人才，創造青年與企業雙贏。
郭耿華並指出，鋼鐵人職場體驗計畫的培訓內容完整，從職涯探索、技能培訓、就業準備、模擬面試到進入企業實際體驗，讓青年具備職場軟硬技能，同時認識就業職場及掌握產業趨勢，幫助青年確立職涯目標並精準求職。