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邀青年換上數位腦！勞動部高屏澎東分署舉辦鋼鐵人職場體驗活動

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦鋼鐵人職場體驗活動。(圖／記者黃守作攝)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦鋼鐵人職場體驗活動。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦鋼鐵人職場體驗活動，邀青年換上數位腦，自即日起接受報名，搶先體驗真實職場。

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▲勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦鋼鐵人職場體驗活動。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦鋼鐵人職場體驗活動。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，該分署青年職涯發展中心因應數位經濟及AI科技趨勢，為幫助青年掌握職場趨勢，乃規劃數位思維及數位工具應用系列課程，讓青年擁有數位腦的實力，並搶先進入資訊科技、藝文媒體及百貨零售等知名企業職場體驗，以搭上數位浪潮，接軌數位職涯。

郭耿華說，今(113)年度國立台灣大學資訊工程學系碩士班報考人數近1700人，寫下創系以來報考人數新高，顯見資通訊產業蓬勃發展，對數位人才需求屢創高，此外，近年企業重視數位轉型，對於具備數位思維的人才多有青睞。

▲勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦鋼鐵人職場體驗活動。(圖／記者黃守作攝)
▲勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦鋼鐵人職場體驗活動。(圖／記者黃守作攝)
郭耿華並說，該分署青年職涯發展中心為助力青年在數位時代脫穎而出，於每年7至8月推出鋼鐵人職場體驗計畫，今(113)年以數位培育為主軸，及探索個人特質、打造個人形象、培養數位思維、數位工具應用，以及接軌職場等五大面向，規劃50小時系列培訓課程，以培養青年數位思維及ChatGPT、Notion、Canva等數位工具應用，並由青年職涯發展中心諮詢師擔任職涯導師，陪伴青年探索個人特質、掌握時間管理、溝通及解決問題的技巧。

郭耿華指出，青年參加鋼鐵人職場體驗活動培訓後，可至半導體製造、資訊軟體、藝文媒體、百貨服務，以及餐飲旅宿等知名企業，進行3至5天的職場體驗，讓青年深入瞭解工作內容，並將所學運用於實務，同時企業亦可透過職場體驗，搶先預留人才，創造青年與企業雙贏。

郭耿華並指出，鋼鐵人職場體驗計畫的培訓內容完整，從職涯探索、技能培訓、就業準備、模擬面試到進入企業實際體驗，讓青年具備職場軟硬技能，同時認識就業職場及掌握產業趨勢，幫助青年確立職涯目標並精準求職。

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