明天高雄旅展！捷絲旅推7館聯合住宿券　含早餐每人每晚750元起

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緊鄰台南兩大重磅景點奇美博物館及十鼓文創園區的台南虎山館，除盡享地利之便，更提供免費接駁車至台南晶英酒店輕鬆逛玩市區古蹟景點及品嘗在地小吃，同時坐擁捷絲旅品牌旗下唯一擁有戶外夢幻泳池。聯合住宿券加贈翌日早餐兩客，9至11月平日週一至周四更免費升等入住配有兩大床的鼓迎家庭客房。
至於鄰近高雄火車站、捷運美麗島站及六合夜市的捷絲旅高雄站前館，憑聯合住宿券享入住豪華客房或精緻雙人房乙晚，週日至週四免費升等家庭房，並送翌日吃到飽自助早餐兩客。至於捷絲旅高雄中正館，使用乙張聯合住宿券，平日週一至週四入住寬敞舒適的豪華四人房，再贈送自助式早餐四客。而捷絲旅花蓮中正館也是憑住宿券即可入住豪華四人房，5、6月及9至12月，平日週日至週四免加價外，並贈送翌日吃到飽自助早餐四客。入住以上三家家庭房，四人分攤下來，等於每人每晚最低只要750元。
若是暑假逛街購物走訪大台北，大推台北西門館，祭出使用乙張住宿券任選精緻客房或精緻雙人房，平日週日至週四免加價，加贈豐盛自助式早餐兩客，台北三重館則推出行政客房平日住宿乙晚，並贈翌日早餐兩客，每房加碼贈送精選紅或白酒乙瓶。官網訂房加購6月底前的高鐵車票，一律7折起優惠。
捷絲旅台北西門館官網線上再加碼，即日起開放預訂，住宿日期從2024年05月23日起至2024年08月31日止，免費升等入住家庭房，加贈12歲孩童兩位免費入住含早餐及備品，以兩大兩小出遊為例，平均每人每晚最低只要950元起。每房再送「動貓樂玩套票」2份。臺北市立動物園、貓空纜車及動物園遊客列車，三種願望一次滿足。數量有限、訂完為止。
旅展攤位每日前20名購券，加贈迎賓禮「LE BORN」 純淨肌膚平衡養護品牌旅程體驗組，價值1380元，另飯店官網的線上旅展也同步開賣。上述產品也將透過飯店官網的線上旅展同步開賣，5月24日上午10點起準時開搶，旅人可入住日期為5月24日起至12月20日止。
另外，連鎖文旅品牌「小鹿文娛旅宿集團」也將因應下週開展的「TTE臺北國際觀光博覽會」推出旅展優惠，包含「島內遷徙」、「漫遊臺北」兩大熱銷套票，其中的「島內遷徙」6000元套票，內含 6 張住宿券，可入住的館別為路徒行旅台南成大館、路境行旅花蓮站前館、一起一起旅店花蓮中山館、路境行旅花蓮大同館、路徒行旅花蓮東大館、小迷鹿（墾丁）、小迷鹿．艾米會館（墾丁）、路境行旅府前館。
最低只要1張券就可於平日入住，即1000元就可入住雙人房，等於每人每晚才500元起，還也加碼採用「現金折抵放大術」，加碼贈500元住宿抵用券及聯合早餐券4張。
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