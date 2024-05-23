獨／黑道太可怕！國民黨行文警政署「藍委一人一名隨扈全程保護」
立法院明日將續審國會改革相關法案，稍早國民黨立法院黨團總召傅崐萁受訪時踢爆，他接到線報，民進黨動員中南部黑道，要到台北對所有的在野黨立委做人身殘害。國民黨團也正式行文給內政部警政署，要求「52位委員一名隨扈員警全程保護」。
記者林怡昕／台北報導
傅崐萁今天受訪時指出，自己收到線報，稱民進黨動員中南部黑道，要到台北對所有的在野黨立委做人身殘害，更要求警政署，在國會改革五法三讀通過以前，要全程保護52名在野黨立委人身安全、出入平安。
稍早國民黨正式行文給內政部警政署，內文提及，「鑑於近日立法院審查國會改革相關法案，據媒體報導民進黨動員中南部黑道，將對在野黨立法委員進行人身殘害，讓代表六成民意的立法委員們人身安全受到嚴重威脅，請行政院、內政部及警政署等相關部門基於維安職責，必須對代表人民行使憲政義務為民喉舌的立法委員，提供人身安全之保護」。
內文中也提到，「惠請文到日起至國會改革法案三讀通過前提供本黨團52位委員一名隨扈員警全程保護，以維委員人身安全及出入平安。俾利安心問政，請查照」。
對此，警政署回應，根據《警察機關執行轄內立法委員安全警衛作業規定》，如果委員有需求，就可以向委員所在地的警察機關申請，因此一名藍委配置一名員警是可以執行的，屆時警政署也會將需要隨扈員警名單給黨團。