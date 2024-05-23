國產磁磚主打貼心在地服務　實品看得到摸得到

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除了舒適的展示空間外，經銷商自己還擁有寬闊整潔的室內倉庫，確保免受風吹雨淋也能精準控管數量，加快出貨效率，現場人員受過完善的教育訓練，可解答各種施作問題及售後服務。
琦基美學磁磚總經理陳惠婷指出，經銷商的服務對象包括建案以及一般消費者，必須具備深度的專業，例如，正規建商評選磁磚品牌時會都要求提出各項材質說明與檢驗報告，業者必須要對產品的品質與美感概念做出完整的介紹，才能獲得採用。而對一般顧客來說，僅僅挑選一片樣品也很難推想整面鋪貼出來的效果是如何，經銷商會提供實景圖或排貼圖供顧客參考，在厚度與不同空間材質選用上，也會引導並建議顧客不同的產品適用於哪些使用空間。
消費者大多對於不同材質磁磚採用的工法較不了解，經銷商也會詳加提醒，琦基總經理陳惠婷舉例，在物理特性下磁磚施作應留縫才不易熱漲冷縮造成拱起，像是木紋磚或30x30地磚等未修邊產品，就會建議留縫3到4公釐。不論是翻修整理房子或是購入新屋，若是對於住家或商業空間想多一些巧思，可親自到有完善的展示中心的磁磚廠商挑選，現場有完整的陳列以及最新的產品上架。
在經銷商實體店最棒的是能接觸到最新產品的趨勢，例如紅螞蟻磁磚近年在東京建材展示的15x75公分的木紋磚產品，以及大型磚60x120公分的產品，日本客戶喜愛的表面紋路、設計以及觸感，台灣客戶也同樣選購得到，數位噴墨技術讓磁磚表面呈現出天然豐富的木材及石材紋理，是藝術與技術結合的完美作品，在全省經銷商消費者能夠親自體驗其觸感以及視覺美感。