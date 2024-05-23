共軍環台軍演！港媒分析「3大特徵」：類似演習未來或成台海常態
中國解放軍東部戰區今（23）日宣布5月23日至24日於台灣周邊進行「聯合利劍－2024A」軍事演習，對此，有港媒分析此次環台軍演的3項特點，認為反映了共軍未來對台軍事行動的作戰模式，類似演習恐將成為台海新常態，進一步增加台海局勢的不確定性。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《香港01》報導，此次環台軍演的第一項特點是迅速啟動，解放軍在短時間內動員大量部隊和資源，迅速展開大規模軍事行動，代表解放軍平時訓練和戰備已達到非常高的標準，部隊隨時處於待命狀態。
第二項特點是覆蓋範圍廣泛，涵蓋了台灣周邊全域，表明解放軍具備對台灣全面封鎖的能力，意味著在未來的軍事行動中，北京有能力封鎖台灣的海空通道，切斷台灣與外界的聯繫，達到孤立台灣的目的，且解放軍海空軍能從不同方向對台灣進行打擊，增加了台灣防禦的困難。
第三項特點是時間短暫，演習為期兩天就結束，一來減少國際社會的反應壓力，避免升級成外交風波，二來也是模擬快速戰鬥的情境，要求部隊實施計畫的時效性，如同提高訓練強度。
報導最後認為，「聯合利劍－2024A」軍事演習呈現出解放軍未來對台行動的一些作戰模式，而北京也透過軍演向賴清德政府與台灣社會和國際社會發出明確警告，重申中國無法接受「台獨」的政策底線。未來，隨著中國軍力持續加強部署，類似演習或將成為常態，進一步增加台海地區的軍事壓力和不確定性。