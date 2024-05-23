影／西武傳奇秋山幸二來了！生涯累積437轟 招牌後空翻令人難忘
日本職棒埼玉西武獅傳奇球星秋山幸二合體郭泰源！富邦悍將明（24）日將首度前往大巨蛋比賽，與台鋼雄鷹展開三連戰，為此特別邀請重量級來賓，日本名將秋山幸二蒞臨現場。此外，在賽前他將與富邦悍將副領隊郭泰源共同進行球迷見面會，兩人在西武獅時期就結下了不解之緣。在日職征戰20年，秋山幸二留下不朽成績，打擊率0.270，敲出437發全壘打。除了球技外，秋山最為球迷所知道的就是打全壘打之後所表演的「後空翻」。秋山幸二在今（23）日抵台，也有不少球迷特地接機，秋山也開心跟球迷合影。
實習記者掌聿嘉/綜合報導
現年62歲的秋山幸二，在1981年進入日職一軍，4年後才站穩先發地位。在進職棒第四年開始，連續九年全壘打數都超過30支、連續八年都跑出雙位數以上的盜壘成功，更在1990年創下單季35轟51盜的日職紀錄，在當時獲封「俊足豪打」的稱號。
而秋山幸二最讓球迷印象深刻的就是在開轟後，回本壘前上演的「後空翻」戲碼，極具個人特色的行為深植球迷心中，連帶影響後輩球員。軟銀外野手明石健志就曾在敲出再見轟後，以「後空翻」之姿回本壘「致敬」前輩。
除了經典後空翻，同樣在球迷心中留下深刻印記的還有當年的恐怖打線，由秋山幸二、迪斯多蘭（Orestes Destrade）以及清原和博所組成的「AKD連線」，讓西武隊在1990至1992年一舉拿下三連霸，創造「西武王朝」。
2002年秋山幸二宣告引退，退休3年後接任軟銀打擊教練，2009年接下王貞治的監督位子，執掌兵符六年，連續四年帶領球隊打進季後賽，分別在2011以及2014收下日本一冠軍寶座。