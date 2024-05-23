邊境牧羊犬上桌打麻將！「牌技超強」會吃碰槓 下秒狂叫：我胡了
邊境牧羊犬過去就以超高智商聞名，更有研究指出，經過訓練後牠們智商可以比肩12歲小朋友，簡直是「狗狗界愛因斯坦」。沒想到近期在中國，竟然出現了一隻「會打麻將」的邊牧，吃碰槓牌都難不倒牠，牌桌上精彩表現也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
住在中國四川的飼主，養了一隻名叫「軟軟」的邊境牧羊犬，由於家中時常有麻將牌局，某天軟軟突然對牌桌上的這些東西產生了興趣，於是男主人便開始培養軟軟認牌的能力。
過了一段時間後，軟軟認牌的答對率越來越高，主人坐在對面大喊「七萬」，牠就能在自己手牌中打出七萬。但這還不是軟軟的極限！
到了近期，軟軟已經能打四人的四川麻將，雖然他沒辦法自己摸牌，需要由其他人協助，但是「吃、碰、杠牌」可是難不倒牠，只要對手打出軟軟需要的牌，牠就會用鼻子碰倒對應的牌，不要的牌則只會推倒單張，而成功胡牌時，軟軟也會興奮大叫，彷彿急忙說著：「我胡了！」
雖然軟軟打的牌局，為了影片戲劇效果，胡的牌型多少有些誇張，但軟軟能認麻將的能力，卻是無庸置疑存在的。會打麻將的邊牧軟軟也在短短幾個月內，就在抖音上吸引超過27萬粉絲，而且還在不斷增長當中。