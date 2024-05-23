大S開戰前婆婆！張蘭爆「小孩被曠課被退學」 她澄清3點打臉
汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後剪不斷理還亂，依舊隔空交火不停，男方媽媽張蘭也時不時會加入戰局。日前張蘭和吳宗憲合體直播，透露孫子因為長期曠課遭退學，對此，大S也罕見火速發聲，為了保護孩子開嗆，態度強硬舉出三點，要張蘭停止造謠，強調自己已經申請禁止令。
記者吳昕蓓／綜合報導
吳宗憲昨（22）日開直播，提到女兒Sandy（吳姍儒）懷了第二胎，張蘭羨慕不已，同時竟自爆：「因為長期曠課不去學校，現在被學校趕出來了」，不僅如此，她也問吳宗憲：「若是10年都不被允許看孫子會怎樣？」吳宗憲立刻回答：「就當然發瘋了這是」，也答應張蘭會幫忙去和大S調解。
對此，大S在微博發文澄清3點，第一點是孩子在學校適應良好，不存在被退學的謠言，「請張蘭停止造謠、道歉」，第二點她祭出法律，「本人已向北京互聯網法院申請行為禁止令，禁止張蘭繼續對我和孩子實施違法行為」，第三點她也向法院、婦聯、網信辦、抖音等各大單位喊話要履行職責，「及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為。」
不少網友也在底下留言聲援大S，譴責張蘭的行為，「熙媛加油，我們都相信支持你」、「這個張蘭女士真的夠了，不停的給s一家造謠。是準備六一八的促銷活動吧」、「張蘭真的是垃圾中的戰鬥機」、「怎麼會有這樣的奶奶啊？」、「大S加油！支持大S拿起法律的武器保護自己！」