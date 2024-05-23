李昇基娶錯人？李多寅爸驚爆欠錢不還還嗆：去找那小子
有著「國民歐巴」之稱的南韓藝人李昇基，2023年與女星李多寅步入婚姻，還在今年升格當爸，不過兩人的婚姻卻不受到外界祝福，原因是女方來自於詐欺犯家庭，在當時還引發強烈脫粉潮。而李多寅的父親林榮奎不僅到處騙財騙色，日前還被討債人找上門，沒想到林榮奎居然還回嗆對方：「去找那小子（李昇基）。」讓外界十分傻眼。
記者施以慧／綜合報導
李多寅的父親林榮奎過去也是一名演員，婚後育有2女，但在爆出他涉及多起騙財騙色的犯罪案件後，便與妻子以離婚收場，不過他本人也曾在節目中表示想要悔改，甚至曬出自己當義工的模樣，並大方對2名女兒李侑菲以及李多寅表達疼愛。
但根據韓媒報導，節目《實話探查隊》收到1位單親媽媽爆料，表示自己遭到林榮奎詐騙了2億韓元（約470萬台幣），這名單親媽媽過去已經向林榮奎要求還錢，結果居然得到了「也許李昇基會幫你解決這個問題，這樣我也比較輕鬆。」這樣撇清的回覆。事後節目組的工作人員還跑到了江原道尋找林榮奎，沒想到看見攝影機的他竟怒斥對方：「幹嘛問這個，你是刑警嗎？我不要回答！」表達自己拒絕採訪。
如今該節目《實話探查隊》也在YouTube釋出預告，沒想到瞬間引發全網怒吼：「年輕的時候做錯事散盡家產還離婚，就別再到處賣自己前妻、子女還有女婿了」、「李昇基到底憑什麼要幫忙還錢」、「找女兒前妻就算了，找女婿的概念是什麼」、「真的太扯。」而該節目也將於今（23）日晚間9點播出。