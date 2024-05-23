星野源不認背叛新垣結衣！公司營收獲利剛好少10億 粉絲：就很玄
日本藝人星野源昨（22）日晚間被爆出疑似出軌，背叛新垣結衣，偷吃NHK的女主播林田理沙發生婚外情，引起外界高度重視。據傳，星野源在今年初就試圖以10億日圓（約2.05億元台幣）當作封口費，希望媒體不要報導他出軌的消息。雖然經紀公司及新垣結衣都在第一時間幫星野源否認婚外情的消息，不過網路上有一份星野源經紀公司「Amuse」的財務報表，在營業利益部分下修了10億日圓，讓不少粉絲直呼：「就很玄！」
記者張一笙／綜合報導
根據報導指出，星野源被抓包偷吃後，曾支付10億日圓意圖壓下新聞，但不論是經紀公司或是老婆新垣結衣都極力為星野源辯護。不過網路上有一份「Amuse」的財務報表，開頭就提到該公司有對2024年3月的業績預測進行修正，其中在營業利益預測部分就下修了10億日圓，讓人不禁聯想是否這之間有如此巧合。
根據日經官網指出，「Amuse」在營業利益部分原先預估為27億日圓（約5.55億元台幣），但在修正過後改成預估為17億日圓（約3.5億元台幣），這當中減少了10億日圓，跟星野源被爆料拿出10億日圓當作「封口費」的傳聞，不謀而合。
雖然報告中解釋，下修主要原因是因為在活動製作的營業成本，外加固定人事支出費用增加，同時還有業務未達預期，所以下修預期營業利益。但根據爆料指出，原先星野源外遇的報導會在1月時刊登，若當時「Amuse」拿出10億日圓壓新聞，那就幾乎證實「Amuse」確實將10億日圓拿出來「做某種事」。
事實上，「Amuse」在2月份的的預期收入，是增加12.8%，但營業利益預估卻減少超過37％，在明明收入增加的情況下卻下調獲利，種種巧合與詭異之處，讓人不禁直呼：「就很玄。」