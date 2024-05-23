中國國台辦再發聲！稱環台軍演是懲戒「台灣地區領導人」謀獨挑釁
中國解放軍東部戰區今（23）日宣布5月23日至24日將於台灣周邊進行「聯合利劍－2024A」軍事演習，對此，中國國台辦晚間再以答記者問形式發表聲明，稱軍演是對「台灣地區領導人」520講話謀「獨」挑釁的堅決懲戒，國台辦又一次沒有提及賴清德的名字，並重申「統一是歷史大勢」。
記者倪浩軒/綜合報導
中國國台辦發言人陳斌華表示，「聯合利劍－2024A」演習是對台灣地區領導人「5·20」講話謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持「台獨」、干涉中國內政的嚴厲警告，「是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉」。
陳斌華再度批評賴清德，「台灣地區領導人上任就猖獗挑戰一個中國原則」，稱這是妄圖推動台灣問題「國際化」，「倚外謀獨」、「以武謀獨」，將台灣推向絕路。
陳斌華強調，「我們絕不容忍、決不姑息，絕不為任何形式的『台獨』分裂活動留下任何餘地。如果『台獨』分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，我們將斷然出手，堅決粉碎『台獨』分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整」。
陳斌華最後也對台灣喊話，稱「統一是歷史大勢、人間正道。我們必須維護正道、阻遏逆流」，並解釋「反制措施針對的是『台獨』分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣同胞」，呼籲台灣「堅定站在歷史正確的一邊，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來」。