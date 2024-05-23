PLG季後賽／盧峻翔砍24分！領航猿95：82奪首勝　系列賽1：0領先

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例行賽領航猿對上攻城獅取得6勝2敗的優勢，此役系列賽首戰率先領航猿主場桃園巨蛋進行。開賽作客的攻城獅靠著霍立飛在籃下爭搶進攻籃板連得4分，不過年度MVP熱門人選盧峻翔單節攻下10分，幫助主場球隊首節打完以25：22領先。
次節攻城獅命中率下滑，出手選擇不佳，領航猿藉機打出16：4的攻勢拉開分差。此役上半場領航猿外線手感火燙，屢屢用切入製造三分球機會，球員也都能把握空檔，兩節總計外線14投6中，讓球隊上半場打完建立起 53：36 的領先，盧峻翔已得到 16 分。
易籃再戰後，田浩兩次上籃得分吹起球隊反攻號角，不過缺乏三分火力支援，讓客隊缺少將分差縮小到個位數的臨門一腳。末節攻城獅總算靠朱雲豪兩顆三分球打出一波高潮，追到7分差，也戰局突然緊張起來。
不過關鍵時刻，領航猿洋將挺身而出，伯朗的翻身跳投，讓球隊穩住戰局，暫停回來後沃許本也在籃下得分，重新將分數擴大到雙位數，比賽勝負致使也大致底定。盧峻翔攻下24分7助攻5籃板，沃許本20分10籃板，而霍立飛則拿到22分19籃板。
次節被一波拉開 攻城獅只率：太晚解決問題
這場比賽第二節約6分鐘左右的時間中，攻城獅只得到4分，成為決定勝負的關鍵時刻。賽後攻城獅主帥密特羅維琪表示，「領航猿當時打出很積極的防守，這也是我們被拉開分差的主要時間，那時候我們還沒有找到一個有效的方法，雖然下半場有改善了，但好像已經有點晚了。」
而領航猿的卡米諾斯總教練則是指出，第一節讓攻城獅搶到很多進攻籃板得分，沒有轉換機會，但第二節開始給予對方後場更多施壓，開始有一些快攻機會，才慢慢將分數給拉開。下半場他們持續對高國豪和艾夫伯的成功防守，讓不同的人去去嘗試守他們，並且做很多輪轉，讓攻城獅得分主力找不到節奏。展望下一場，今天讓霍立飛搶太多進攻籃板，以及讓朱雲豪末節投進兩記外線的缺點，是需要去特別注意的。