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楊冪深V露香肩！《狐妖小紅娘》大談人妖戀　艷紅一字領洋裝曝光

▲楊冪在新劇《狐妖小紅娘：月紅篇》中，飾演狐妖與人類大談人妖戀，她在今（23）日晚間的首播活動身穿「艷紅深V一字領洋裝」露香肩，十分性感。（圖／iQIYI國際站提供）
▲楊冪在新劇《狐妖小紅娘：月紅篇》中，飾演狐妖與人類大談人妖戀，她在今（23）日晚間的首播活動身穿「艷紅深V一字領洋裝」露香肩，十分性感。（圖／iQIYI國際站提供）

記者張一笙／綜合報導

由中國女星楊冪主演的《狐妖小紅娘月紅篇》今（23）日在愛奇藝國際版首播，主要演員楊冪、龔俊、郭曉婷、魏哲鳴、胡連馨、祝緒丹與楊仕澤等人也齊聚一堂與粉絲們同樂。其中，楊冪一襲艷紅深V一字領洋裝亮麗登場，她在劇中飾演妖盟之主塗山紅紅，與龔俊飾演的人族東方月初有段「人妖之戀」。楊冪加碼爆料，龔俊拍攝一場崩潰戲前喝了酒，未料喝太多入戲太深，拉著她哭喊難受，讓楊冪哄了好久才平靜，直呼他好可愛，讓這對組合不論戲裡戲外，都充滿粉紅泡泡。

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楊冪在《狐妖小紅娘月紅篇》中飾演擁有「千年不敗神顏」的狐妖，楊冪形容她的角色是典型的「人狠話不多」，在劇中她是妖界的大家長，全身散發高冷霸總氣質；而龔俊則飾演塗山內唯一的人類，主動追求妖仙姐姐楊冪，2人戲裡戲外都充滿CP感，龔俊稱呼楊冪「冪姐」，還會每天唱歌給她聽，生日時更獻唱了周杰倫《夜的第七章》給她。龔俊當場也被拱唱一段，讓他直呼「太尷尬了」。

▲楊冪（右）跟龔俊（左）2人在直播活動中，互動滿滿。（圖／iQIYI國際站提供）
▲楊冪（右）跟龔俊（左）2人在直播活動中，互動滿滿。（圖／iQIYI國際站提供）
楊冪與龔俊2人在發布會上互動滿滿，還意外發生偶像劇般的插曲，在活動準備進行到遊戲階段時，龔俊將手往後想拉楊仕澤，未料竟一把抓到楊冪手臂，發現拉錯人的龔俊趕緊連聲道歉，讓楊冪掩面笑翻，而「龔俊一把抓住楊冪的手」也瞬間成為討論關鍵字，不少粉絲直呼龔俊是「順手牽楊」。

《狐妖小紅娘月紅篇》不僅還原原作動漫中唯美的壯闊場景，服裝與特效上更是華麗眩目。劇中楊冪的造型以深紅色為主，眉間化上紅色妝點，看起來妖仙氣十足。楊冪髮間的金飾讓整體造型更大氣，凸顯出妖界大當家的霸氣。

▲楊冪在線上直播活動中，身穿艷紅深V一字領洋裝。（圖／iQIYI國際站提供）
▲楊冪在線上直播活動中，身穿艷紅深V一字領洋裝。（圖／iQIYI國際站提供）
楊冪表示，拍攝《狐妖小紅娘月紅篇》的一些名場面時，眾演員們會盡量去看一遍原著，然後再進行拍攝，演出時細緻到動作要用左手或右手都相當講究，希望盡量還原原作，爭取不讓動漫粉絲失望。

龔俊則形容《狐妖小紅娘月紅篇》是講述了如何去懂得愛、懂得如何去破除隔閡、偏見表達愛：「在我心中是史詩大作，也是良心大作！」

▲楊冪（左4）、龔俊（右4）等劇中主要演員，都出席了《狐妖小紅娘：月紅篇》發佈會。（圖／iQIYI國際站提供）
▲楊冪（左4）、龔俊（右4）等劇中主要演員，都出席了《狐妖小紅娘：月紅篇》發佈會。（圖／iQIYI國際站提供）
▲楊冪在《狐妖小紅娘：月紅篇》中飾演塗山紅紅。（圖／iQIYI國際站提供）
▲楊冪在《狐妖小紅娘：月紅篇》中飾演塗山紅紅。（圖／iQIYI國際站提供）
▲龔俊在《狐妖小紅娘：月紅篇》飾演東方月初。（圖／iQIYI國際站提供）
▲龔俊在《狐妖小紅娘：月紅篇》飾演東方月初。（圖／iQIYI國際站提供）
▲胡連馨在《狐妖小紅娘：月紅篇》中飾演塗山容容。（圖／iQIYI國際站提供）
▲胡連馨在《狐妖小紅娘：月紅篇》中飾演塗山容容。（圖／iQIYI國際站提供）
▲郭曉婷在《狐妖小紅娘：月紅篇》中飾演塗山雅雅。（圖／iQIYI國際站提供）
▲郭曉婷在《狐妖小紅娘：月紅篇》中飾演塗山雅雅。（圖／iQIYI國際站提供）
▲魏哲鳴在《狐妖小紅娘：月紅篇》中飾演傲來國三少。（圖／iQIYI國際站提供）
▲魏哲鳴在《狐妖小紅娘：月紅篇》中飾演傲來國三少。（圖／iQIYI國際站提供）

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